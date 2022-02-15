Milyonlar bekliyordu! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Şubat 2022 Salı zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, maaşların bugün hangi illere yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 15 Şubat 2022 Salı zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!
15 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Ödemeler bugün başlayacak. Evde bakım maaşı ödemelerinin yapılmaya başlanmadı ile haberimiz içerisine eklenecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, farklı tarihlerde farklı illere ödeniyor.
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.