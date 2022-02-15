İş göremezlik ödeneği ne zaman yatar? 2022 iş göremezlik ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? SGK İş göremezlik parası hesaplama...

2022 SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar? İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Peki, iş göremezlik ödeneği nedir? SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar?
SGK'DAN YENİ UYGULAMA DUYURULDU
SGK tarafından yapılan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.
İŞ GÖRMEZLİK RAPORU NASIL ALINIR?
SGK rapor parası hastalık, gebelik ve iş kazası gibi durumlarda verilmektedir. SGK'lı çalışanların raporlu olması halinde raporlu olduğu süre maaşlarından kesilmektedir. Bu da çalışanın mağduriyet yaşamasına sebep olur. Bu mağduriyetin azalması için SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir.
SGK ödeme yaparken çalışanın 1 yıl içerisinde 90 günlük prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmektedir. Bu şartları karşılayan çalışanlar raporunun da onaylanması ile SGK ödemelerini alabilir.