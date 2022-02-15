Arama motorları üzerinden Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları sıklıkla sorgulanıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketler arasına Hun Enerji de katıldı ve başvurusu onaylandı, konuyla ilgilenen yatırımcılar talep toplama tarihlerini merak ediyor. İşte detaylar...
HUN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.