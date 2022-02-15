Arama motorları üzerinden Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları sıklıkla sorgulanıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketler arasına Hun Enerji de katıldı ve başvurusu onaylandı, konuyla ilgilenen yatırımcılar talep toplama tarihlerini merak ediyor. İşte detaylar...