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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 11:24
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    • 15.02.2022 11:39
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    Gözler oradaydı! İstifayla binlerce TL alabilirsiniz! Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili flaş detay! Bunu yapan çıra gibi yanar, her ay maaş...

    Tazminat hakkı ile alakalı flaş detay... Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Pek çok çalışan farkında olmadan yapabilir. İşte madde madde dikkat etmeniz gerekenler... Özel sektörde yer alan milyonlarca vatandaşın en mühim sigortası kıdem tazminatıdır. Çalışanların haklarının korunması adına sağlanan kıdem tazminatı uygulamasında, çalışanların istifa halinde ödeme almalarını gerçekleştiren düzenlemeler mevcut. İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilmesi bağlamında çalışanların başlarına gelen problemleri kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

    Gözler oradaydı! İstifayla binlerce TL alabilirsiniz!

    İstifa halinde kıdem tazminatı ödemesi nasıl alınır? Hangi hallerde istifaya işverenler kıdem tazminatı ödemek mecburiyetinde kalabilirler? Kıdem tazminatı ödemelerine dair bilinmesi gereken haklar. Kıdem tazminatı konusu ile ilgili ilk mühim husus, ödemelerin kimlere yapıldığıdır. Kıdem tazminatı ödemeleri en az bir senedir aynı işyerinde çalışanlara ödenir. Ödemeler toplu para şeklinde ve çalışma süreci kadar yapılır. Kıdem tazminatı ödemelerinde formül genel olarak aynı işyerinde çalışılan vakit ile bir aylık brüt maaşın çarpımı kadardır.

    KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

    Kıdem tazminatı konusu ile ilgili ilk mühim husus, ödemelerin kimlere yapıldığıdır. Kıdem tazminatı ödemeleri en az bir senedir aynı işyerinde çalışanlara ödenir. Ödemeler toplu para şeklinde ve çalışma süreci kadar yapılır.

    KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

    Kıdem tazminatı ödemelerinde formül genel olarak aynı işyerinde çalışılan vakit ile bir aylık brüt maaşın çarpımı kadardır. Asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılırsa;

    1 senelik bir çalışan işten çıkarılırsa; 1 senelik vakit amacıyla 1 aylık brüt maaş alacak. Bu halde brüt asgari ücret olan 5004 TL ödeme yapılacak.

    3 senelik bir çalışan işten çıkarılırsa; 3 senelik vakit amacıyla 3 aylık brüt maaş tutarı kadar tazminat alacak. 3 x 5004 TL formülünden 15.012 TL ödeme alacak.

    Kıdem tazminatı hesabında çalışanın brüt maaşı alınacak tutarı belirleyecek.

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    İSTİFA DURUMUNDA NASIL KIDEM TAZMİNATI ALINIR?

    İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilmesi amacıyla çalışanların hayat sürdürdükleri problemleri kanıtlayabilmeleri gerekiyor. Hem de yaşanan bozukluğun haklılık içermesi bir başka koşul. İşte o durumlardan bazılar.

    * SGK primlerinin eksik yatırılması.

    * Maaşın eksik ödenmesi.

    * Resmi tatillerde zorla çalıştırılmak.

    * Çalışanın izni ve haberi olmadan gir çık yapılmış olması.

    * Çalışanın baskı ve psikolojik şiddet ile istifaya zorlanması.

    * Ahlaka makul olmayan durumların yaşanması.

    * Ağır çalışma koşullarından ötürü meydana gelen sağlık sorunları

        KIDEM TAZMİNATI HAKLARI

        Kadın çalışanlar evlenmeleri halinde kıdem tazminatı ödemesi alırlar. Bir işyerinde bir yıldan uzun vakittir çalışan evlendikten ileri bir senelik vakit içerisinde iş sözleşmesini sonlandırarak kıdem tazminatını alarak işten çıkabilir.

        Erkek çalışanlar ise askerlik görevlerini yerine getirirken kıdem tazminatı alarak işlerinden çıkabilirler. Askerlik vaziyeti ile işinden çıkan personellere işveren çalışma senesi vaktine göre kıdem tazminatı öder.

        4857 sayılı Kanuna göre, işverence geçerli bir sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edildiğinde işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye en az ve en çok kaç aylık tazminat ödemekle yükümlüdür?

        En az dört en çok sekiz aylık ücret tutarında.

        4857 sayılı Kanunun 25/II (ı) bendinde belirtilen hususlarla ilgili işveren tarafından derhal feshi nasıl yapılır?

        4857 sayılı Kanunun 25/II (ı) bendinde işçinin vermiş olduğu zarar miktarının bilirkişi veya ekspertiz raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Aksi halde işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi somut işlemlere göre yapılmış olmayacağından böyle bir fesihte haklı bir fesih olarak değerlendirilmeyecektir.

        Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeni ile iş akdinin haklı nedenle fesih hakkı ne zaman doğar?

        Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde 1 yıllık süre uygulanmaz.

        İş sözleşmesinin işçi tarafından derhal feshi ne demektir?

        4857 sayılı Yasanın 24.maddesine göre süresi belirli olsun veya olmasın işçinin, 24.maddede yer alan hususların varlığı halinde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhal feshetmesidir.

        İşçi işi habersiz olarak bırakıp başka bir işverenin yanında çalışmaya başlarsa işi bırakılan işveren ne yapabilir?

        Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur: a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa. b)Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa. c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.

            İşçi işyerinde çalışırken işyerinden kaynaklanan bir hastalığa tutulursa iş akdini feshedip, kıdem tazminatı alabilir mi?

            İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

            İşçi, işverenin çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik önerisini kabul etmezse ne olur?

            İşverenin çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapma isteği işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmezse değişiklikler işçiyi bağlamaz.

            İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?

            İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa; işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa; işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa
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            Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! İstifayla binlerce TL alabilirsiniz! Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili flaş detay! Bunu yapan çıra gibi yanar, her ay maaş...
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