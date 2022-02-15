Gözler oradaydı! İstifayla binlerce TL alabilirsiniz! Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili flaş detay! Bunu yapan çıra gibi yanar, her ay maaş...

İstifa halinde kıdem tazminatı ödemesi nasıl alınır? Hangi hallerde istifaya işverenler kıdem tazminatı ödemek mecburiyetinde kalabilirler? Kıdem tazminatı ödemelerine dair bilinmesi gereken haklar. Kıdem tazminatı konusu ile ilgili ilk mühim husus, ödemelerin kimlere yapıldığıdır. Kıdem tazminatı ödemeleri en az bir senedir aynı işyerinde çalışanlara ödenir. Ödemeler toplu para şeklinde ve çalışma süreci kadar yapılır. Kıdem tazminatı ödemelerinde formül genel olarak aynı işyerinde çalışılan vakit ile bir aylık brüt maaşın çarpımı kadardır.
KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?
Kıdem tazminatı konusu ile ilgili ilk mühim husus, ödemelerin kimlere yapıldığıdır. Kıdem tazminatı ödemeleri en az bir senedir aynı işyerinde çalışanlara ödenir. Ödemeler toplu para şeklinde ve çalışma süreci kadar yapılır.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Kıdem tazminatı ödemelerinde formül genel olarak aynı işyerinde çalışılan vakit ile bir aylık brüt maaşın çarpımı kadardır. Asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılırsa;
1 senelik bir çalışan işten çıkarılırsa; 1 senelik vakit amacıyla 1 aylık brüt maaş alacak. Bu halde brüt asgari ücret olan 5004 TL ödeme yapılacak.
3 senelik bir çalışan işten çıkarılırsa; 3 senelik vakit amacıyla 3 aylık brüt maaş tutarı kadar tazminat alacak. 3 x 5004 TL formülünden 15.012 TL ödeme alacak.
Kıdem tazminatı hesabında çalışanın brüt maaşı alınacak tutarı belirleyecek.
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İSTİFA DURUMUNDA NASIL KIDEM TAZMİNATI ALINIR?
İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilmesi amacıyla çalışanların hayat sürdürdükleri problemleri kanıtlayabilmeleri gerekiyor. Hem de yaşanan bozukluğun haklılık içermesi bir başka koşul. İşte o durumlardan bazılar.
* SGK primlerinin eksik yatırılması.
* Maaşın eksik ödenmesi.
* Resmi tatillerde zorla çalıştırılmak.
* Çalışanın izni ve haberi olmadan gir çık yapılmış olması.
* Çalışanın baskı ve psikolojik şiddet ile istifaya zorlanması.
* Ahlaka makul olmayan durumların yaşanması.
* Ağır çalışma koşullarından ötürü meydana gelen sağlık sorunları