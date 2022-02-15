DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? DAP hisse kodu, fiyatı

DAP Gayrimenkul halka arz edileceği duyuruldu. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Peki, DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? İşte merak edilenler...
DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.
DAP GAYRİMENKUL HALKA AÇIKLIK ORANI NE?
DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. 41 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren AP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi.