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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 09:33
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    • 15.02.2022 09:33
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    DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? DAP hisse kodu, fiyatı

    DAP Gayrimenkul halka arz işlemleri merak ediliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Yatırımcılar arama motorlarında, "DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı?" sorularını araştırmaya başladı. DAP Gayrimenkul’ün halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka?

    DAP Gayrimenkul halka arz edileceği duyuruldu. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Peki, DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? İşte merak edilenler...

    DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

    DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

    DAP GAYRİMENKUL HALKA AÇIKLIK ORANI NE?

    DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. 41 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren AP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi.

        DAP GAYRİMENKUL HAKKINDA

        DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO ile birlikte İstanbul Altunizade'de Validebağ Konakları, Çekmeköy'de Ormanköy ve Nişantaşı'da Nişantaşı Koru projelerini gerçekleştirdi.

        Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye'de ilk defa 'Sağlıklı Ev' konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.
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        Haberler Ekonomi DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? DAP hisse kodu, fiyatı…
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