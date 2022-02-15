Başvuru için son tarih uyarısı yapıldı! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz nakit para verilecek! Daha önce alan bir daha alacak!

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK! ÜST LİMİT 110 BİN TL

Şartları gerçekleştiren mikro ve ufak işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel amacıyla 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, ufak işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin ya da işe alınan personelin bayan olması halinde destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Destekten yararlanabilecek mikro ve ufak işletmelerin sektörlerinin bazıları şöyle:

İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. Bilgi ve iletişim: Yayımcılık faaliyeleri, sinema ve uygulama yapımcılığı. Mesleki ve bilimsel etkinlikler. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Eğitim. Kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor.

Diğer etkinlik hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.