Son dönemde hedef alınan dağıtım şirketleri hakkında EPDK açıklamada bulundu: Astronomik kar yok





4 YIL ÜST ÜSTE İLK 100'DE YER ALDI

TOBB Türkiye 100' listesine 4 yıldır üst üste girmeyi başaran tek savunma sanayi şirketi olan CANiK, yüzde 205'lik ciro artışıyla 85'inci sırada yer aldı. Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi H. İsmet Aral, CANiK adına Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ödülünü Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan aldı.



SANAYİ ÜRETİMİNİN FOTOĞRAFI ÇEKİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üretim sektöründen veri toplayarak sanayi politikasının oluşturulmasında kullanılan 65 yıllık Sanayi Sicil Kanunu'nu değiştirmek için harekete geçti. Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, sanayinin gelişimini takip etmek, ekonomik ve sınai faaliyetlere ilişkin gerekli veriyi toplamak, elde edilen veriler ışığında sanayi politikasının belirlenmesinde ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan yeni taslak çalışma sanayicilerin görüşüne açıldı.

Barış ŞİMŞEK



60 BİN GENCE İŞ KAPISI AÇILDI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketine başvurularda hedefi tutturmak üzere olduklarını belirterek, "Şu ana kadar 30 bin civarında işletme, yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Ödemelere geçen hafta itibarıyla başladık" dedi. Destek başvurularının 31 Mart'a kadar süreceğini söyleyen Kurt, mikro ve küçük işletmeleri, 75 bin istihdam hedefiyle başlayan programa başvurmaya davet etti.

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