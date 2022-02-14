Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılır oldu. 2022 yılında Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmalar arasına Hun Enerji de katıldı ve yatırımcılar tüm detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
HUN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.