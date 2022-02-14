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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 15:22
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    • 14.02.2022 15:23
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    Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

    Sermaya Piyasası Kurulu’na halka arz için başvuru yapan şirket arasına Hun Enerji de katıldı ve yatırımcılar hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. başvurusu SPK tarafından onaylandı ve Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar bu soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Hun Enerji halka arz ne zaman?

    Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılır oldu. 2022 yılında Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmalar arasına Hun Enerji de katıldı ve yatırımcılar tüm detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    HUN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.

    Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

        HUNER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 236.600.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

        Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
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        Haberler Ekonomi Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?
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