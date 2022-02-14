Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılır oldu. 2022 yılında Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmalar arasına Hun Enerji de katıldı ve yatırımcılar tüm detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...