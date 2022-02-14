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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 14:44
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    • 14.02.2022 14:44
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    Dap Yapı halka arz ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek? Dap Yapı halka arzı eşit mi oransal mı? İşte tarih bilgisi…

    Uzun yıllar gayrimenkul alanında hizmet veren Dap Yapı halka arzı ekonomi gündeminde en merak edilenler arasında yer alıyor. Yatırımcılar 2022 yılı halka arz yapan şirketleri araştırırken Dap Yapı ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Diğer yandan hangi banka aracılığı ile işlem göreceği, hisse kodunun ne olduğu, hisse fiyatı ile ilgili bilgiler de merak konusu oluyor. Peki Dap Yapı halka arzı eşit mi oransal mı? İşte tarih bilgisi…

    takvim.com.tr
    Dap Yapı halka arz ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek?

    Dap Yapı halka arz ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek? Dap Yapı halka arzı eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Yapmış olduğu projeler ile seköre yeni bir soluk kazandıran DAP halka arz ediliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. halka arz oluyor. 15 - 16 - 17 - 18 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplayacak olan DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü 555 milyon 370 bin lira seviyesinde gerçekleşecek. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

    Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, markalı konut sektörünün ciro şampiyonu konumunda buluyor. Dap Yapı, şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.

    DAP GAYRİMENKUL HİSSE KODU, FİYATI NEDİR?

    DAP ülke genelinde yaptığı konut projeleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden biri konumunda bulunan DAP'ın halka arzı sektörde yeni bir hava esmesine neden olacak. 1 TL'lik hisse fiyatlarının adedi 18.50'TL'den satışa sunulacak. DAP Gayrimenkul halka arzı yatırımcılara oransal şekilde dağıtılacak. Söz konusu payların yüzde 50'si bireysel yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'luk paylar ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek.

    DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki işlem kodu "DAPGM" olacağı duyuruldu.

        Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO'nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO'nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL ciroya ulaştı.

        DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO ile İstanbul Levent'te yeni bir projeye başlayacak. Arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut geliştirecek olan şirket böylece bölgenin en büyük konut projesini inşa edecek. Arazinin geri kalan bölümü ise okul ve koru alanı olacak. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un merkezinde bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin örneklerinden biri olarak geliştirilecek ve doğayla iç içe bir yaşam sunacak.
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        Haberler Ekonomi Dap Yapı halka arz ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek? Dap Yapı halka arzı eşit mi oransal mı? İşte tarih bilgisi…
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