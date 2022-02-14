28.248 TL'ye varan sosyal yardım imkanı geliyor! Her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir?

SENELİK DESTEK 28.248 TL

Aİle Bakanlığı vatandaşlara destek ödemesi yapar. Bu anlamda Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalar amacıyla sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir. Bu desteği alabilmek isteyen vatandaşlar başvurularını Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine yapması gerekir. Ödemeler Tüberküloz ya da SSPE hastası olan vatandaşın ya da hastaya bakmakla yükümlü vatandaşa ödenir. 2022 senesi destek tutarı ise aylık 2 bin 354 TL, yıllık ise 28.248 TL'dir.

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