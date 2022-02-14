28.248 TL'ye varan sosyal yardım imkanı geliyor! Her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir?

Aile Bakanlığı birtakım hastalıklar amacıyla vatandaşlara destek oluyor. Aylık derli toplu maaş yardımı gerçekleştiren Aile Bakanlığı'nın 2022 senesi destek tutarları da açıklandı. İşte hastalar amacıyla yeni destekler.
SENELİK DESTEK 28.248 TL
Aİle Bakanlığı vatandaşlara destek ödemesi yapar. Bu anlamda Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalar amacıyla sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir. Bu desteği alabilmek isteyen vatandaşlar başvurularını Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine yapması gerekir. Ödemeler Tüberküloz ya da SSPE hastası olan vatandaşın ya da hastaya bakmakla yükümlü vatandaşa ödenir. 2022 senesi destek tutarı ise aylık 2 bin 354 TL, yıllık ise 28.248 TL'dir.
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ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ VERİLİYOR
2828 sayılı kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, süreğen hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan kişilerin yaşadığı yerlere elektrik desteği veriliyor. Destek ödemesi "Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği" şeklinde ayrı ayrı ödenebilir. Destek ödemeleri amacıyla Aile Bakanlığı birimlerine müracaat yapılabilir