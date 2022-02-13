DAP halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? DAP Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Yapöış olduğu projeler ile seköre yeni bir soluk kazandıran DAP halka arz ediliyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. halka arz oluyor. 15 - 16 - 17 - 18 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplayacak olan DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü 555 milyon 370 bin lira seviyesinde gerçekleşecek. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.
Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, markalı konut sektörünün ciro şampiyonu konumunda buluyor. Dap Yapı, şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.
DAP GAYRİMENKUL HİSSE KODU, FİYATI NEDİR?
DAP ülke genelinde yaptığı konut projeleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden biri konumunda bulunan DAP'ın halka arzı sektörde yeni bir hava esmesine neden olacak. 1 TL'lik hisse fiyatlarının adedi 18.50'TL'den satışa sunulacak. DAP Gayrimenkul halka arzı yatırımcılara oransal şekilde dağıtılacak. Söz konusu payların yüzde 50'si bireysel yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'luk paylar ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek.
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki işlem kodu "DAPGM" olacağı duyuruldu.