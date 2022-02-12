KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürünleri nelerdir? Temel gıda ürün listesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünleri KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e düştüğünü açıkladı. Bu açıklama sonrası arama motorlarında temel gıda ürünleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, KDV oranı düşen ürünler hangileri? Temel gıda ürünleri nelerdir? İşte temel gıda ürün listesine dair bilgiler...
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?
* Peynir
* Zeytin
* Yumurta
* Çay
* Et
* Süt
* Pirinç
* Sebze ve meyveler
* Bakliyat ürünleri
* Protein ve yağ gibi besinler
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV ORANI NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan açıklamasında "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." ifadelerini kullandı.