Biraz önce açıklandı! Bugün başladı! Milyonlarca emekli ve çalışana ek gelir müjdesi geldi! Aylık en az 7.000 TL kazanın

Emekli ya da çalışanlar aylık en az 7.000 lira ek gelir kazanıyor. Çalışanların işini etkilemeyen, emekliler amacıyla de biçilmiş kaftan olan 'bilirkişilik' amacıyla başvurular başladı. Bilirkişilik ile alakalı her sene yeni alım yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu sene amacıyla bilirkişi alımları başladı. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Elektronik imza ile 'bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/giris.jsp' adresinden sisteme giriş yapılarak ilk defa başvuru edecekler 'başvuru yap', sahip olunan listelerde yer alan bilirkişiler ise 'yenileme isteği gönderme' menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir. Bir bilirkişiye senede ortalama 300 dosya verilebiliyor.
6754 sayılı Bilirkişi Kanunu'nda belirti edilen tarife göre, vazifesini dürüstlük kapsamında bağımsız ve tarafsız bir şekilde objektif yerine getiren kişidir. Belirli bir husustan iyi anlayan ve o hususta bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm amacıyla kendine müracat edilen kimselere Bilirkişi denir. Bilirkişiler, raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bulguyu gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Kendisine tevdi olunan vazifiyeti yerine getirmekle yükümlüdür. Hem de vazifesini kısmen ya da tamamıyla bir diğer şahsa devredemez.
Kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin, öğrendiği sırların saklılığını sağlamakla görevli olan Bilirkişi, bu saklılığını vazifiyeti sonlandıktan sonra da sağlamalıdır. Aynı hususta bir kez rapor alabilmektedir.
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KİMLER BİLİRKİŞİ OLABİLİR?
Gerçek ya da tüzel vatandaşlar bilirkişi olabilir. Bu bireylerin konularında uzman, özek ya da teknik verilere hakim olması gerekmektedir. Bilirkişi olmak isteyen bireyler, uzmanlaştıkları alanda eğitim almış olmalıdır. Hem de bu alanda uzun vakit çalışmış olmaları gerekmektedir. Meslek kurumuna katılımın mecburi bulunduğu mühendislik ya da doktorluk gibi alanlarda çalışmakta olan bireylerin ise bilirkişi olabilmeleri amacıyla uzmanlık alanını gösteren bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Bunların dışında ehliyet sahibi olunması, 25 yaşının doldurulmuş olması, en az 3 senelik iş tecrübesine sahip olması ve devlete karşı işlenen rastgele bir suçtan yargılanılmamış olması da gene bilirkişi olmak isteyen bireylerde aranan özelliklerdir.