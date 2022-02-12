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    • Ekonomi
    • 12.02.2022 13:56
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    • 12.02.2022 13:56
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    Biraz önce açıklandı! Bugün başladı! Milyonlarca emekli ve çalışana ek gelir müjdesi geldi! Aylık en az 7.000 TL kazanın

    Aylık en az 7.000 TL kazanabilirsiniz. Emekli ve çalışan herkese ek gelir fırsatı. Çalışanların işini etkilemeyen, emekliler bağlamında da çok önemli bir gelir kaynağı olan ‘bilirkişilik’ amacıyla müracaatlar başladı. UYAP üzerinden müracaat yaparak ayda binlerce lira ek gelir sağlayabilirsiniz. Gerçek ya da tüzel vatandaşlar bilirkişi olabilir. Bu bireylerin konularında uzman, özek ya da teknik verilere hakim olması gerekmektedir. Bilirkişi olmak isteyen bireyler, uzmanlaştıkları alanda eğitim almış olmalıdır.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca emekli ve çalışana ek gelir müjdesi geldi! Aylık en az 7.000 TL kazanın

    Emekli ya da çalışanlar aylık en az 7.000 lira ek gelir kazanıyor. Çalışanların işini etkilemeyen, emekliler amacıyla de biçilmiş kaftan olan 'bilirkişilik' amacıyla başvurular başladı. Bilirkişilik ile alakalı her sene yeni alım yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu sene amacıyla bilirkişi alımları başladı. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Elektronik imza ile 'bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/giris.jsp' adresinden sisteme giriş yapılarak ilk defa başvuru edecekler 'başvuru yap', sahip olunan listelerde yer alan bilirkişiler ise 'yenileme isteği gönderme' menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir. Bir bilirkişiye senede ortalama 300 dosya verilebiliyor.

    6754 sayılı Bilirkişi Kanunu'nda belirti edilen tarife göre, vazifesini dürüstlük kapsamında bağımsız ve tarafsız bir şekilde objektif yerine getiren kişidir. Belirli bir husustan iyi anlayan ve o hususta bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm amacıyla kendine müracat edilen kimselere Bilirkişi denir. Bilirkişiler, raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bulguyu gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Kendisine tevdi olunan vazifiyeti yerine getirmekle yükümlüdür. Hem de vazifesini kısmen ya da tamamıyla bir diğer şahsa devredemez.

    Kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin, öğrendiği sırların saklılığını sağlamakla görevli olan Bilirkişi, bu saklılığını vazifiyeti sonlandıktan sonra da sağlamalıdır. Aynı hususta bir kez rapor alabilmektedir.

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    KİMLER BİLİRKİŞİ OLABİLİR?

    Gerçek ya da tüzel vatandaşlar bilirkişi olabilir. Bu bireylerin konularında uzman, özek ya da teknik verilere hakim olması gerekmektedir. Bilirkişi olmak isteyen bireyler, uzmanlaştıkları alanda eğitim almış olmalıdır. Hem de bu alanda uzun vakit çalışmış olmaları gerekmektedir. Meslek kurumuna katılımın mecburi bulunduğu mühendislik ya da doktorluk gibi alanlarda çalışmakta olan bireylerin ise bilirkişi olabilmeleri amacıyla uzmanlık alanını gösteren bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Bunların dışında ehliyet sahibi olunması, 25 yaşının doldurulmuş olması, en az 3 senelik iş tecrübesine sahip olması ve devlete karşı işlenen rastgele bir suçtan yargılanılmamış olması da gene bilirkişi olmak isteyen bireylerde aranan özelliklerdir.

        BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bilirkişilik müracaatı amacıyla kişilerin yerleşim yerlerinin ya da mesleki hareketlerini yürütmekte bulunduğu yerin bağlı bulunduğu bilirkişilik bölge kuruluna müracaat kılavuzu öneme alınarak e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi'nde tespit edilen adımlar izlenmesi gerekmektedir. UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi sistemi üzerinden yapılacak olan müracaat esnasında sistem doğrultusundan girilmiş olan verilere göre otomatik olarak Başvuru Formu oluşturulmakta ve bu formun elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir. Bilirkişi müracaatında bulunmak isteyen vatandaşlar müracaattan evvel lüzumlu imzalardan en az birine sahip olması gerekmektedir.

        Başvurular, yazılı olarak, posta yolu ile ya da vekaleten yapılmamaktadır. Bu şekilde yapılması halinde müracaatlar kabul edilmemektedir. Hem de aniden çok bölge kurulu listesine kayıt yapılarak müracaat gerçekleştirilmemektedir. Başvuru esnasında en çok üç esas uzmanlık kısmı ve seçilen her uzmanlık kısmı amacıyla en çok üç alt uzmanlık kısmına kayıt yaptırılabilmektedir.

        2022 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI

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        Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! Bugün başladı! Milyonlarca emekli ve çalışana ek gelir müjdesi geldi! Aylık en az 7.000 TL kazanın
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