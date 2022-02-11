İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı özellikle şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu bağlamda 2022 Şubat ayı işsizlik maaşları da belli oldu. Peki, Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik ödeneği kaç ay alınır? İşte detaylar!
2022 ŞUBAT AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?
İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.
2022 İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ PARA OLDU?
İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 2.137 lira, orta kademe 2.541 lira en yüksek de 4272 lira oldu.