Elektrik zirvesi! 21 dağıtım şirketi Ankara'ya çağırıldı gelen elektrik faturaları masaya yatırılacak.





HANE BAŞINA 5 BİN LİRA DESTEK

Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduklarını belirterek, "Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır" dedi.



TEHLİKELİ İŞYERİNE İŞÇİ BAŞINA 960 TL

Hükümet, ağır ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığını ve güvenliğini teşvik için destekleri artırdı. Bu yıl işçi başına aylık teşvik tutarı tehlikeli işyerlerinde 70, çok tehlikeli işyerlerinde ise 80 lira olarak uygulanacak. Buna göre bu yılın sonuna kadar tehlikeli işyerlerinde işçi başına 840 lira, çok tehlikeli olanlarda da 960 lira prim desteği sağlanacak. Örneğin, 10 işçinin çalıştığı çok tehlikeli bir işyerinde yıl sonuna kadar verilecek teşvik miktarı 9 bin 600 lirayı bulacak.

Hazal ATEŞ



İSTANBUL'DA EKMEĞE YÜZDE 60 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat Cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.



1 YILDA 3.1 MİLYON İSTİHDAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında işsizlik, Kasım'a göre 0.1 puan, 2020'nin aynı ayına göre ise 1.5 puan azalarak yüzde 11.2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 236 bin, 1 yılda ise 3 milyon 88 bin kişi artarak 30 milyon 141 bine çıktı. Son 1 yılda istihdam edilen 3 milyon 88 bin kişinin 2 milyon 11 bini hizmet sektöründe, 692 bini sanayide, 231 bini tarımda, 155 bini ise inşaat sektöründe iş buldu.



DESTEK PAKETİ AÇILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve 60 milyarlık Kredi Garanti Fonu destekli finansman paketini yarın açıklayacak. Toplantıda, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar kamuoyuna duyurulacak. Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek. Programa iş dünyasından üst düzey yöneticiler, STK'lar, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcileri ve banka yöneticileri katılacak.



BÜYÜK ÇÖZÜLME

Döviz kurunda Aralık ayında yaşanan suni çıkışın ardından TL'nin cazibesini artırmak için uygulamaya alınan kur korumalı TL mevduat hesapları 8 Şubat itibarıyla 313 milyar liraya ulaşırken, döviz mevduat hesaplarında da rekor çözülme yaşanıyor. BDDK verilerine göre; 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 7 Şubat itibarıyla 15 milyar 149 milyon dolar azalarak 246 milyar 490 milyon dolarla 16 Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu süreçte bireysel döviz hesapları 4 milyar 819 milyon dolar azaldı. Şirket hesaplarında azalma 10 milyar doları geçti.

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