Anadolu Bank, Odeabank, ING Bank, Fibabanka ve Cepteteb 32 günlük vadeli mevduat faizleri 100.000 TL'nin kar tutarı

Kur korumalı TL mevduat sisteminin Türkiye'de uygulanmaya başlamasının sonrasında, henüz amacıyla toplamda 10 milyar dolar seviyesinde gelen bir döviz ve toplamda da 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat birikimi bulunduğu ifade ediliyor. 312 milyar lira oranına kadar ulaşmasının sonrasında kişilerin ilgisi de yoğun olarak bankaların yüksek vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise kur korumalı mevduat verilerini derli toplu olarak paylaşacağını duyuran yeni bir kararı açıkladı. 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren verilerin derli toplu olarak açıklanacağı bilgi kapasitesi verildi.