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    • Ekonomi
    • 11.02.2022 11:13
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    • 11.02.2022 11:13
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    Anadolu Bank, Odeabank, ING Bank, Fibabanka ve Cepteteb 32 günlük vadeli mevduat faizleri 100.000 TL'nin kar tutarı

    Mevduat faiz oranlarında yeni oranlar görülmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan verdiği yeni karar ardından ise TL mevduat hesapları amacıyla bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları farklılık göstermeye başladı. Merkez Bankası kararına göre 30 Nisan’a kadar yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmaların mevduatlarının %10’nun TL’ye çevrilmesi zorunluluğu uygulanacak. TL’ye teşvikin artırılmasına yönelik alınan karalar ardından vatandaşlar da mevduat faiz oranlarında son gelişmeleri merak etmeye başladı. İşte 32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında yeni oranlar…

    takvim.com.tr
    32 günlük vadeli mevduat faizleri 100.000 TL’nin kar tutarı kaç para?

    Kur korumalı TL mevduat sisteminin Türkiye'de uygulanmaya başlamasının sonrasında, henüz amacıyla toplamda 10 milyar dolar seviyesinde gelen bir döviz ve toplamda da 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat birikimi bulunduğu ifade ediliyor. 312 milyar lira oranına kadar ulaşmasının sonrasında kişilerin ilgisi de yoğun olarak bankaların yüksek vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise kur korumalı mevduat verilerini derli toplu olarak paylaşacağını duyuran yeni bir kararı açıkladı. 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren verilerin derli toplu olarak açıklanacağı bilgi kapasitesi verildi.

    32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar

    Bankalarda parası olanlara en yüksek faiz oranları üzerinden kazanç elde etme fırsatları sunulmaya devam ediyor. TCMB ve BDDK doğrultusundan Aralık ayından itibaren bankacılık sektörüne dair getirilen yeni düzenlemeler ardından mevduat faizleri en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Oranların tekrardan düşüş eğilimi göstermesi ise birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin değişik alternatifleri incelemeye başlamasına neden oldu.

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    32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında ise bankaların en yüksek seviyesi ise %21 olarak görülüyor. Anadolu Bank doğrultusundan yayılan yüzde 21 faiz oranlarından yararlanarak kişilerin birikimlerini en cazip oranlar ile değerlendirmeleri sağlanacak.

        En yüksek mevduat faizi veren bankalar:

        • Anadolu Bank Renkli Hesap: %21
        • Alternatif Bank VOV Hesap: %20,5
        • Burgan Bank ON Hesap: %20,75
        • ING Bank e – Turuncu Hesap: %20
        • Fibabanka Kiraz Hesap: %19,50
        • Cepteteb Marifetli Hesap: %19

        Faiz Getirisi Hesaplama

        En yüksek vadeli mevduat faiz oranlarından yararlanarak birikimlerini değerlendirmek isteyenler amacıyla değişik hesaplama yöntemleri uygulanır. Faiz getirisi hesaplanırken vade süresi, mevduat büyüklüğü ve güncel faiz oranları esas ölçüt olarak belirlenmektedir. Örnek hesaplama tablolarına göre birikimleriniz amacıyla tahmini kazanç oranlarını öğrenmeniz mümkündür.

        32 gün vadeli 100.000 TL mevduat hesabı için en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankaların faiz getirileri şu şekildedir:

        • Anadolu Bank Renkli Hesap | Faiz Getirisi: 1.749,04 TL
        • Odeabank Oksjien Hesap | Faiz Getirisi: 1.665,75 TL
        • Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Getirisi: 1.707,40 TL
        • ING Bank e – Turuncu Hesap | Faiz Getirisi: 1.665,75 TL
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        Haberler Ekonomi Anadolu Bank, Odeabank, ING Bank, Fibabanka ve Cepteteb 32 günlük vadeli mevduat faizleri 100.000 TL'nin kar tutarı
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