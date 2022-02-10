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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 12:47
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    • 10.02.2022 13:13
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    SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınları ve KGF desteği...

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.

    Bakanlık düğmeye bastı! Kritik açıklamanın tarihi belli oldu

    Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

    Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

    Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

    Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

    Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

    Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.

    10 ADIMDA ALTINDA YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
    Yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik model cumartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasında son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni modeli İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi. Nebati'nin açıklayacağı sistemin; vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem olması bekleniyor. Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane'ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payı da alacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.

    250-350 MİLYAR DOLARLIK ALTIN
    Ekonomi yönetiminin bir süredir yürüttüğü yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine değinen Bakan Nebati, kendileri açısından önemli olanın döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi olduğunu söyledi. Türkiye'de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını kaydeden Nebati, bu paketle birlikte yastık altındaki altının sisteme sokulacağını ifade etti.

    Yastık altında 5 bin ton Altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Nebati, "Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası'na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi" dedi. Yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak:

        10 ADIMDA SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
        1- Cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından sisteme ilişkin öncelikle mevzuatın yayınlanması gerekecek. Tebliğlerin Resmi Gazete'de yayımlanması ile sistem de hayata geçmiş olacak.

        2- Ayşe teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek.

        3- Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek. Yani 14 ayar getirdiyse 14 ayar, 22 ayar getirdiyse 22 ayarda dönüştürülen altın için o kadar sertikifa verilecek.

        4- Ayşe teyze eğer 18 gramlık Bilezik götürdüyse yine bu kadarlık sertifika verilecek.

        SERTİFALI KUYUMCU
        5- Ayşe teyze altınını kuyumcuya ya da Darphane'ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500'e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor.

        6- Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.

            NAKİTE ÇEVRİLEBİLECEK
            7- Ayşe teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL'ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.

            8- Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak.

            9- Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor.

            10- Ayrıca sisteme dahil olduğu için bir kâr payı da verileceği belirtiliyor.

            KUR KORUMALI MEVDUAT 312 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da düzenlediği toplantıda, kur korumalı mevduatın bireysel yatırımcılarla başladığını hatırlatarak, daha sonra tüzel yatırımcıları kattıklarını anlattı. Nebati şöyle devam etti: "Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. İlk günlerde toplam mevduat içerisinde yüzde 10'larla başlarken, şimdi rakam yüzde 45'ler seviyesine ulaşmış durumda."
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınları ve KGF desteği...
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