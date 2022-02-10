Şartları taşıyanlar PTT'den anında alabilecek! Elektrik desteği yardımı şartları neler? Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Arama motorları üzerinden tüm illerden vatandaşlar konuya dair bilgileri yakından araştırıyor. Evde yaşayan 1-2 kişi 103 TL, 3 kişi 137,33 TL, 4 kişi 171,67 TL ve 5 kişi 206 TL elektrik fatura desteğinden yararlanabiliyor. İşte başvuru hakkında tüm bilgiler...
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.
Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.