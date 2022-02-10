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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 16:00
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    • 10.02.2022 16:02
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    Şartları taşıyanlar PTT’den anında alabilecek! Elektrik desteği yardımı şartları neler? Elektrik fatura desteği başvurusu…

    İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından verilen destekler sürüyor. Faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli şartları taşıyan vatandaşlar PTT’den anında alabilecek. Elektrik desteği için ödenecek miktarlar ailelerin kaç kişilik olduğuna göre değişiyor. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair tüm detayları yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki elektrik desteği yardımı şartları neler? Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Şartları taşıyanlar PTT’den anında alabilecek!

    Şartları taşıyanlar PTT'den anında alabilecek! Elektrik desteği yardımı şartları neler? Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Arama motorları üzerinden tüm illerden vatandaşlar konuya dair bilgileri yakından araştırıyor. Evde yaşayan 1-2 kişi 103 TL, 3 kişi 137,33 TL, 4 kişi 171,67 TL ve 5 kişi 206 TL elektrik fatura desteğinden yararlanabiliyor. İşte başvuru hakkında tüm bilgiler...

    ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

    Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

    Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

    Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.

        Kömür yardımı alan hanelerde isteyenlerin bunu doğalgaz alarak da alabilmelerini sağlayan paket hazırlanmakta. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak.

        Türkiye ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz.

        Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

        ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

        Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

        Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı

        Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı

        Çoklu Doğum Yardım Programı

        Kronik Hastalık Yardım Programı

        Engelli Aylıkları

        Yaşlı Aylığı

        Engelli Yakını Aylığı

        65 yaş üstü muhtaç kişiler
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        Haberler Ekonomi Şartları taşıyanlar PTT’den anında alabilecek! Elektrik desteği yardımı şartları neler? Elektrik fatura desteği başvurusu…
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