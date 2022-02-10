SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerini SGK karşılayacak (Ekonomi haberleri)

SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterlere ilişkin tebliğ yayımlandı. İlaç kullanım onayı resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzmanı tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. İlacın devamında testin uygun olması zorunluluğu da kaldırıldı. 2 ilaç daha geri ödeme listesine girdi.

AXA SİGORTA 130 YAŞINDA

Küresel bilgi birikimi, yenilikçi ürün ve hizmetleri, teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla AXA Sigorta, Türkiye'deki 130'uncu yılını kutluyor. Şirketin ürün, hizmet ve projeleriyle müşteriler, toplum, ülke ve gezegen için değer yaratmaya devam edeceğini söyleyen Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Bu topraklardaki 130 yıldır devam eden hikayemiz ülkemize duyduğumuz güvenin en önemli simgesi. Nice fedakarlıklarla kurulan ülkemizin ve bir ulusun yükselişine tanıklık ettiğimiz bu hikayede başardıklarımızla da gurur duyuyoruz. Böylesine köklü bir tarihe sahip olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle 130 yıldır olduğu gibi toplumumuzda, ülkemizde ve gezegenimizde değer yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Yeni başarı hikayeleriyle Axa Sigorta'yı geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Ölken, "Axa Grubu olarak, ilham aldığımız küresel ve ortak bir misyon var: İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak. Bu misyon insanların hayata güvenle bakabilmesi için bir çözüm ortağı olma hedefimize güç veriyor. Bu uzun yolculukta bizlere hayallerini, hayatlarını, sevdiklerini emanet edecek kadar güvenen kıymetli müşterilerimize, şirketimizi güçlü kılan acentelerimize ve bu hikayeyi mümkün kılan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DOĞA'DAN SPORA YENİ DESTEK

Doğa Sigorta, genç sporcuların yetişmesi için hayata geçirdiği imkanlara bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa'da sporcu gençlerin yetişmesine yönelik, Doğa Sigorta ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile yapımı tamamlanan Haliliye Ortaokulu Basketbol Sahası; Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Haliliye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim İmamoğlu, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Doğa Sigorta Hasar Lojistik Sorumlusu M. Emin Kırmızı, davetliler, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni ile geleceğin sporcuları olan öğrencilere sunuldu.

MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜNLERE DEVAM

Türk Nippon Sigorta, Şubat ayı itibarıyla kasko ve tamamlayıcı sağlık ürünü için bir reklam kampanyası başlattı. Kampanyadan alacakları geri dönüşlerin önemini vurgulayan Genel Müdür Dr. E. Baturalp Pamukçu, "2021 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bunu başarmamızdaki en önemli konulardan bir tanesi ise saha araştırmalarından çıkan sonuçları doğru yorumlamak ve bölge müdürlüklerimizin tavsiyelerini dikkate almaktı. Kampanyamız da bize bu konuda çokça geri dönüş getirecektir" dedi.

OKS'DE FON BÜYÜKLÜĞÜ 17.3 MİLYAR

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 21 Ocak verilerini açıkladı. Buna göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 234.6 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 210 milyar 520 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 24 milyar 72 milyon liraya ulaştı. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 122 bin kişiye yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 21 Ocak verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 223 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 17.3 milyar lira oldu. İşveren sayısının 235 bin olduğu OKS'de, sertifika sayısı 8 milyon 477 bin olarak kayıtlara geçti.