Panelsan halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen Panelsan halka arz pay başına fiyat 10.20 TL olarak belirlendi, hisse kodu ve talep toplama tarihleri de duyuruldu. Yatırımcıların ekonomi gündeminde sıklıkla araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
PANELSAN HALKA ARZ NE ZAMAN?
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Panelsan" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.
PANELSAN HALKA ARZ BİLGİLERİ
Talep Toplama Tarihleri : 9 - 10 -11 Şubat
Talep Toplama Fiyatı : 10,20 TL
Halka Açıklık Oranı :
Ek satış hariç %25,67,
Ek satış dahil %28
Halka Arz Büyüklüğü :
Ek satış hariç 196.350.000 TL
Ek satış dahil 214.200.000 TL
Panelsan, Borsa İstanbul'da PNLSN koduyla işlem görecek.