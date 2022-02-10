Panelsan halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir?

Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak da, "Gelecekte, sektörünün vizyon lideri olarak, ISO ikinci 500 listesinden yükselerek ilk 500 listesinde yer almayı, Ar-Ge merkezi ve sektörünü domine eden inovatif yeni ürünleri ile yurtiçi ve global pazarda marka değerimizi yükseltmeyi ve global ölçekte bir üretim şirketi olabilmeyi hedefliyoruz. Hisselerimizin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız." dedi.

Panelsan, 2021 yılının ilk dokuz ayını 393.2 milyon TL satış ile tamamladı. Şirketin 2021'in ilk dokuz ayında brüt kârı, yüzde 179 artış ile 66.2 milyon TL'ye yükseldi.