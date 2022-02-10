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    Kredi borcuna yapılandırma

    Ziraat Bankası, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine ödemelerini kolaylaştırıcı imkanlar sağlıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "31 Mart 2022'ye kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek" diye konuştu.

    Kredi borcuna yapılandırma

    Ziraat Bankası, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine ödemelerini kolaylaştırıcı imkanlar sağlıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "31 Mart 2022'ye kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek" diye konuştu. Türk, takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkanı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borcun, faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceğini aktardı.

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