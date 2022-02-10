Kredi borcuna yapılandırma

Ziraat Bankası, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine ödemelerini kolaylaştırıcı imkanlar sağlıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "31 Mart 2022'ye kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek" diye konuştu. Türk, takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkanı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borcun, faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceğini aktardı.

ÇİFTÇİYE 4'LÜ DESTEK

Başkan Erdoğan, çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması için bir çalışma başlatılması talimatı verdi. Desteklemelerin gübre, mazot, ilaç ve yem gibi 4 ana grupta olması ve yüzde 50'ye varan oranlarda yapılması planlanıyor. Zübeyde YALÇIN