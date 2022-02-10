Bilgehan Demir kimdir, ne iş yapıyor? Eser Yenenler'i boksa çağırdı! Kavga büyüdü sosyal medya sallandı

Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan çılgına döndü. Yenenler çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir dergiye poz verdi. Ancak gelen eleştiriler pozlardan daha çok konuşuldu. Özellikle Bilgehan Demir'in eleştirileri Eser Yenenler'i fena kızdırdı. Yenenler, kendisini eleştiren spiker Bilgehan Demir ile yorumlar üzerinden kavgaya tutuştu. İkilinin tartışması Bilgehan Demir kimdir, ne iş yapıyor? sorularını da beraberinde getirdi. İşte Bilgehan Demir hakkında merak edilenler...
SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının sunucusu Eser Yenenler, 2019 yılında evlendiği 2015 Miss Turkey yarışması 4'üncüsü Berfu Yenenler ile bir dergiye Sevgililer Günü'ne özel pozlar verdi.
Çiftin pozlarını beğenmeyen spiker ve gazeteci Bilgehan Demir sosyal medyada çifte ağır eleştirilerde bulundu.
"GİYDİĞİNİZ HİÇBİR KIYAFET YAKIŞMIYORSA DAHA ÇİRKİNİNİ GİYİN"
Demir, sosyal meydada Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in pozu için "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunda bulundu.
Bu yoruma cevapsız kalamayan Eser Yenenler ise "Yaptığınız hiçbir iş tutmuyorsa insanlara daha çirkin yorumlarda bulunun, o yorumlar tutacaktır" karşılığını verdi.
''15 SENEDİR BOKSTA ZİRVEDEYİZ BEKLERİZ''
Demir ise Yenenler'e "Kendinle karıştırma iş tutamama meselesini. 15 senedir boksta zirvedeyiz bekleriz. Gayet de güzel bir yorumdu benimki Eser. Neden alındın birader" dedi.
BİLGEHAN DEMİR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Türkiye'de Dövüş Sporları koordinatörü ve organizatörü görevinde bulunan ve aynı zamanda dövüş sporlarının spikerliğini yapan Bilgehan Demir, babasının öğretmenlik yaptığı yıllarda 18 Haziran 1976'da Bayburt şehrinde dünyaya geldi. Mehmet Bilgehan Demir, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimlerini Bursa'da yaptı… 2000'de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden futbol ana branşı ile mezun oldu. AIPS (Dünya Spor Yazarları Birliği) üyeliği bulunan Demir, aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları üyesidir.
Flash TV'de Gerçek Kesit ile başlayan televizyon rüyası daha sonra Bursa FM, Cine-5, SuperSport, TGRT, Doğan Haber Ajansı (Kanal D, CNN Türk) ve Fox TV'de devam etti.Barbaros Talı, Ercan Taner, İlker Yasin, Orhan Ayhan gibi usta spikerlerin yanında yetişti. Ekrem Özdamar ve Faik Gürses gibi üstad derecesindeki spor müdürlerinin yanında pişen yapımcı spiker, futbol muhabirliği yıllarını çok önemsemektedir. Eski bir futbolcu olan Demir, kariyerinde uzun yıllar futbol muhabirliği de yaptı. Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu sezon, Galatasaray'ın final hariç diğer Avrupa maçlarında canlı yayın röportajları ile ekranda kendini gösterdi. 2004 ve 2005'te Beşiktaş ve A Milli futbol takımının baş muhabirliğini yaptı. Olaylı İsviçre – Türkiye maçlarında canlı yayında olayları ilk aktaran isim oldu.
2007'de İngiltere Premier Ligi maçlarıyla birlikte FOX'ta Boks'u anlatmaya başladı. 2008'den itibaren ise tamamen mücadele sporlarına yöneldi ve markalaşmaya gitti. Tarihe geçen K-1, Glory, It's Showtime, Smackdown, RAW, Impact Wrestling, HBO Boxing ve Sinan Şamil Sam'ın maç anlatımlarıyla bir döneme damga vuran yayınlara imza attı.