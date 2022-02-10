Bilgehan Demir kimdir, ne iş yapıyor? Eser Yenenler'i boksa çağırdı! Kavga büyüdü sosyal medya sallandı

BİLGEHAN DEMİR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Türkiye'de Dövüş Sporları koordinatörü ve organizatörü görevinde bulunan ve aynı zamanda dövüş sporlarının spikerliğini yapan Bilgehan Demir, babasının öğretmenlik yaptığı yıllarda 18 Haziran 1976'da Bayburt şehrinde dünyaya geldi. Mehmet Bilgehan Demir, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimlerini Bursa'da yaptı… 2000'de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden futbol ana branşı ile mezun oldu. AIPS (Dünya Spor Yazarları Birliği) üyeliği bulunan Demir, aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları üyesidir.

Flash TV'de Gerçek Kesit ile başlayan televizyon rüyası daha sonra Bursa FM, Cine-5, SuperSport, TGRT, Doğan Haber Ajansı (Kanal D, CNN Türk) ve Fox TV'de devam etti.Barbaros Talı, Ercan Taner, İlker Yasin, Orhan Ayhan gibi usta spikerlerin yanında yetişti. Ekrem Özdamar ve Faik Gürses gibi üstad derecesindeki spor müdürlerinin yanında pişen yapımcı spiker, futbol muhabirliği yıllarını çok önemsemektedir. Eski bir futbolcu olan Demir, kariyerinde uzun yıllar futbol muhabirliği de yaptı. Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu sezon, Galatasaray'ın final hariç diğer Avrupa maçlarında canlı yayın röportajları ile ekranda kendini gösterdi. 2004 ve 2005'te Beşiktaş ve A Milli futbol takımının baş muhabirliğini yaptı. Olaylı İsviçre – Türkiye maçlarında canlı yayında olayları ilk aktaran isim oldu.

2007'de İngiltere Premier Ligi maçlarıyla birlikte FOX'ta Boks'u anlatmaya başladı. 2008'den itibaren ise tamamen mücadele sporlarına yöneldi ve markalaşmaya gitti. Tarihe geçen K-1, Glory, It's Showtime, Smackdown, RAW, Impact Wrestling, HBO Boxing ve Sinan Şamil Sam'ın maç anlatımlarıyla bir döneme damga vuran yayınlara imza attı.