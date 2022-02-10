Asgari ücret 2022 günlük yevmiye ne kadar? 2022 zammı ile birlikte asgari ücret günlük maaş ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete zam yapıldı ve günlük yevmiyenin kaç TL'ye denk geldiğini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm bilgiler...
ASGARİ ÜCRET 2022 GÜNLÜK YEVMİYE NE KADAR?
1 Ocak 2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 17 Aralık 2021 tarih 31692 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 166,80 TL, aylık tutarı ise 5.004 TL olarak uygulanacaktır.
Konuyla ilgili her hangi bir Gelir Vergisi Genel Tebliği ve/veya Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmamış olmakla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri tarafından yapılan basın açıklamalarında, asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin kaldırıldığı, asgari ücreti aşan ücret ödemelerinde ise asgari ücrete isabet eden gelir vergisi ve damga verisinin alınmayacağı yönünde açıklamalara yer verilmiştir.
Konuya dair yasal mevzuat yayınlandıktan sonra uygulama esasları netleştirilecek olup gelişmelere dair sirkülerimiz ayrıca yayınlanacaktır.
SGK Taban ve Tavan Ücreti ile Asgari Ücret ve yasal kesintilerine ilişkin tutarlar aşağıdaki şekildedir.