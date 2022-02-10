1439 TL her ay ödenecek! 2022 yılı İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) doğrultusundan gereksinim sahiplerine verdiği gıda kolisi desteği ile ilgili oluşturulan incelemeler devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç yardımından kimlerin yararlanacağı, başvuruların nasıl ve nereden uygulanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımı amacıyla ilk olarak aranan koşul ise sosyal güvencelerinin bulunmaması yani bir sosyal emniyet kurumuna bağlı olamaması. Vefa Yardım Kolisi müracaatı nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine gıda yardım kolisi içerisinde neler var, kimler gıda yardımından yararlanabilir?