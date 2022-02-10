1439 TL her ay ödenecek! 2022 yılı İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) doğrultusundan gereksinim sahiplerine verdiği gıda kolisi desteği ile ilgili oluşturulan incelemeler devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç yardımından kimlerin yararlanacağı, başvuruların nasıl ve nereden uygulanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımı amacıyla ilk olarak aranan koşul ise sosyal güvencelerinin bulunmaması yani bir sosyal emniyet kurumuna bağlı olamaması. Vefa Yardım Kolisi müracaatı nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine gıda yardım kolisi içerisinde neler var, kimler gıda yardımından yararlanabilir?
1439 TL HER AY ÖDENECEK!
2022 senesinde VGM'den ilk defa muhtaç aylığı alanlara 1439 TL maaş bağlanacak. 2021 senesinde ödeme alan ve 2022 senesinde ödemeleri devam edecek olan vatandaşlar da zamlı ödemelerden yararlanacaklar.
Ülkemizdeki gelirsiz ve işsiz kişilerin başvurabilecekleri muhtaçlık aylığı; sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan gereksinim sahiplerine bağlanan ve müracaatı olumlu kabul edilen kişileri her ay hesaplarına derli toplu bir şekilde yatırılan maaşı ifade ediyor.
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Bununla eş güdümlü bütün işsiz ve muhtaç vatandaşlara yoksulluk maaşı bağlanmıyor.
Kişiye yoksulluk maaşı bağlanabilmesi amacıyla bazı müracaat şartlarını da karşılıyor olması gerekiyor.
Muhtaçlık aylığı; ülkemizde en az %40 engel seviyesine sahip olan engelli vatandaşlara ve annesi ya da babası olmayan muhtaç ve öksüz çocuklara bağlanıyor.