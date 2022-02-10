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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 12:14
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    • 10.02.2022 12:40
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    1439 TL her ay ödenecek! 2022 yılı İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu açıklandı!

    İhtiyaç sahibi vatandaşlar VGM bağlamında verdiği gıda kolisi yardımı detaylarını araştırmayı sürdürüyor. 2022 senesinde çoğu destek ödemesi, devlet yardımı tutarlarına zam geldi. Memur maaşları yada asgari ücrete endeksli olarak çoğalan devlet desteklerine ciddi tutarlarda zamlar yapıldı. Tek seferlik destek ödemelerine oluşturulan zamlar hak sahiplerini sevindirmiş olsa da temel müjde derli toplu olarak ödenen devlet desteklerinde oldu. Düzenli ödenen bu desteklerden birisi de her ay hesaplara yatılan muhtaç aylığı.

    takvim.com.tr
    1439 TL her ay ödenecek! Gıda yardımı da var

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) doğrultusundan gereksinim sahiplerine verdiği gıda kolisi desteği ile ilgili oluşturulan incelemeler devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç yardımından kimlerin yararlanacağı, başvuruların nasıl ve nereden uygulanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımı amacıyla ilk olarak aranan koşul ise sosyal güvencelerinin bulunmaması yani bir sosyal emniyet kurumuna bağlı olamaması. Vefa Yardım Kolisi müracaatı nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine gıda yardım kolisi içerisinde neler var, kimler gıda yardımından yararlanabilir?

    1439 TL HER AY ÖDENECEK!

    2022 senesinde VGM'den ilk defa muhtaç aylığı alanlara 1439 TL maaş bağlanacak. 2021 senesinde ödeme alan ve 2022 senesinde ödemeleri devam edecek olan vatandaşlar da zamlı ödemelerden yararlanacaklar.

    Ülkemizdeki gelirsiz ve işsiz kişilerin başvurabilecekleri muhtaçlık aylığı; sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan gereksinim sahiplerine bağlanan ve müracaatı olumlu kabul edilen kişileri her ay hesaplarına derli toplu bir şekilde yatırılan maaşı ifade ediyor.

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    Bununla eş güdümlü bütün işsiz ve muhtaç vatandaşlara yoksulluk maaşı bağlanmıyor.

    Kişiye yoksulluk maaşı bağlanabilmesi amacıyla bazı müracaat şartlarını da karşılıyor olması gerekiyor.

    Muhtaçlık aylığı; ülkemizde en az %40 engel seviyesine sahip olan engelli vatandaşlara ve annesi ya da babası olmayan muhtaç ve öksüz çocuklara bağlanıyor.

        YURT İÇİ KURU GIDA YARDIMI HİZMETİ

        Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi hedefiyle Genel Müdürlüğümüzce 81 il merkezinde kuru besin yardımı verilmektedir.

        Kuru Besin Yardımından Yaralanabilecekler:

        1. Sosyal emniyeti bulunmayan ya da hane geliri net asgari ücret miktarından çok olmayanlar,

        2. 7/1976 tarihli ve 2022 saseneı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

        Başvuru:

        Kuru besin yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç vatandaşlar aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Besin Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak hedefiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen ya da posta yolu ile müracaat yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine müracaatda, çalışabilecek halde olan 18-65 yaş arasındaki vatandaşlardan Türkiye İş Kurumu iş müracaatı kaydı istenir.

        Bölge Müdürlüğünce oluşturulan değerlendirmede hali makul olanlar kuru besin hizmetinden yararlandırılır.

        Kuru gıda yardımı hizmetine oluşturulan müracaatlar sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup müracaat yapılması hizmetin anında başlatılacağı manasına gelmemektedir. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 ay paketin teslim alınmaması halinda hizmete son verilir. Yurtiçi kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanma zamanı Aralıksız 5 sene ile sınırlıdır. 5 senenin sonucunda hizmetten yararlanılmaya devam edilmek isteniyorsa tekrardan müracaat yapılabilir.

        Kuru Besin Yardım Paketleri:

        Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır.

        3 adet kuru gıda koli tarzı bulunmaktadır: A tarzı (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tarzı (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tarzı (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler amacıyla hazırlanmaktadır.

        - Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu

        - Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetlerinden Yararlanmak İsteyenler için Aydınlatma Metni için tıklayınız.

        - Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti için Sağlık Verisinin İşlenmesine ve Kullanılmasına Dair Açık Rıza Beyanı için tıklayınız.
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        Haberler Ekonomi 1439 TL her ay ödenecek! 2022 yılı İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu açıklandı!
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