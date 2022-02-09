Toplu olarak alabilirsiniz! 12 bin 454 TL banka hesabınıza yatırılıyor! Başvurular internet üzerinden online...

EN AZ 300 TL, EN FAZLA 600 TL

Aile Bakanlığı bağlamında oluşturulan ödemelerin genelde özel koşulları bulunuyor. Fakat doğum parasında tek koşul anne yada babanın Türk vatandaşı olması. Yeni bebek sahibi olan bütün ailelere bakanlık üzerinden 300 TL ödeme yapılır. Eğer aile ilk değil ikinci çocuğunu dünyaya getirecekse ödeme 400 TL, üç ya da daha çok çocuk amacıyla 600 TL destek ödenir. Başvurular kimlik çıkarma esnasında alınır şayet alınmamışsa kaymakamlıklara müracaat yapılabilir.