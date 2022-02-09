Faizsiz, 60 aya kadar taksit! Ziraat Bankası'ndan kredi borçlularına yapılandırma atağı! Son gün: 31 Mart 2022! Kimler yararlanacak?

Ziraat Bankası borcu olanları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada, tarımsal kredi borçlusu olan müşterilere özel yapılandırma programı sunulacağı belirtildi. Peki, Ziraat Bankası borç yapılandırma başvuru şartları neler? Kimler yapılandırmadan yararlanabilecek? İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILANDIRMA DUYURUSU!
Son dakika: Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldı.
Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "Bu imkân ile 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor.
31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.