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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 11:19
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    • 09.02.2022 11:19
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    Faizsiz, 60 aya kadar taksit! Ziraat Bankası'ndan kredi borçlularına yapılandırma atağı! Son gün: 31 Mart 2022! Kimler yararlanacak?

    Ziraat Bankası tarafından kredi borcu olanların yüzünü güldürecek açıklama geldi. Son dakika açıklamaya göre Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu olan müşterilerine yapılandırma programı sunacağını açıkladı. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Aynı zamanda borçlar faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki, Ziraat Bankası borç yapılandırma başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Faizsiz, 60 aya kadar taksit! Ziraat Bankası duyurdu!

    Ziraat Bankası borcu olanları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada, tarımsal kredi borçlusu olan müşterilere özel yapılandırma programı sunulacağı belirtildi. Peki, Ziraat Bankası borç yapılandırma başvuru şartları neler? Kimler yapılandırmadan yararlanabilecek? İşte detaylar...

    ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILANDIRMA DUYURUSU!

    Son dakika: Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldı.

    Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "Bu imkân ile 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor.

    31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.

        FAİZSİZ 60 AYA KADAR TAKSİT!

        Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir" dedi.

        SON GÜN: 31 MART

        Ziraat Bankası'nın bu uygulaması 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.
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        Haberler Ekonomi Faizsiz, 60 aya kadar taksit! Ziraat Bankası'ndan kredi borçlularına yapılandırma atağı! Son gün: 31 Mart 2022! Kimler yararlanacak?
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