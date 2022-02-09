Elektrik faturasını yüzde 8 ve yüzde 15 düşüren formül ortaya çıkı! Kimse bunu bilmiyordu: Bu saatler arasında daha az yakacak!

Elektrik faturalarına gelen zamlar ardından tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Birçok teknik tekrardan hatırlanırken uzmanlardan faturaları düşürecek çok bilinmeyen bir ayrıntıya ilgi çekildi. 3 vakitli tanıma ile çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 15 arasında tasarruf sağlandığı belirtildi.
ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN BU SAATLER ÇOK ÖNEMLİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli tasarruf etmek isteyenler bağlamında saat 22.00 – 06.00 ikazında bulundu.
Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev makinalarının 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti. 500 kWh'ın üzerinde kullanımı tespit edilen aboneler üç vakitli tanımlamaya geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece devresinde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant devresine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.
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EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 - 22.00
Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek vakitli ve çok vakitli olmak üzere iki değişik tanıma uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni planlama ile meskenlerde 3 vakit dilimine bölündüğünü ve her dilim amacıyla ayrı elektrik fiyatı uygulandığını söyledi.
"06.00-17.00 arası gündüz devresi, elektriğin en pahalı bulunduğu vakit dilimi 17.00-22.00 arası puant devresi ve elektriğin en ucuz bulunduğu vakit dilimi 22.00-06.00 arası gece devresidir" diyen Prof. Dr. Fertelli, "Bu iki değişik tanıma seçeneği kullanıcılar doğrultusundan çok bilinmiyor. Aboneler kesinlikle faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece vakit diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir bölümünü puant ve gündüz devresinden üç vakitli tanımlamanın en avantajlı devresi olan gece devresine kaydırabilecek olanlar üç vakitli tanımlama tercih ederek mühim oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu.