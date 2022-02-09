Doktoru tarafından kaplıca tedavisi gerekliliği görünenlerin parası devlet tarafından karşılanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri için SGK tarafından ödeme yapılıyor. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin güncel listesini sürekli duyuruyor. Son liste de yayınlandı, burada toplam 311 kaplıca tesisine yer verildi.





BUNLARA DİKKAT!

SGK'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye dikkat çekilerek, "Tebliğde 'Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir' hükmü yer almaktadır, Bakanlık tarafından işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin tedavi bedelleri kurumca karşılanmaz" ifadesi kullanıldı. Kaplıca desteğinden yararlanmak için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor: