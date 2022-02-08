Sosyal yardım alanı işe alana teşvik yağmuru! İşçi başına 1.025 TL destek





HANGİ ŞARTLAR VAR?

Geçen yıl 733,39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı. Bu destekten faydalanabilmek için işçinin son 1 yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az 1 defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirin bin 668 liradan az olması şart.