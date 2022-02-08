Sosyal yardım alanı işe alana teşvik yağmuru! İşçi başına 1.025 TL destek

Sosyal yardım alan 5 milyon vatandaştan çalışabilecek durumda olanların istihdamı için tüm imkanlar seferber ediliyor. İşe yönlendirme ve başlama yardımının yanı sıra işverene işçi başına bin 25 lira prim teşviki veriliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR'un, sosyal yardım alanları uygun iş ve meslek kursu programlarından yararlandırarak özel sektörde işe yerleştirdiğini söyledi. Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere 1 yıl süreyle prim desteği veriliyor.
HANGİ ŞARTLAR VAR?
Geçen yıl 733,39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı. Bu destekten faydalanabilmek için işçinin son 1 yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az 1 defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirin bin 668 liradan az olması şart.
İŞSİZİ ALANA 5.500 TL
İşkur, özellikle son 6 aydır işsiz gençlerin işe girmesini destek için işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre; 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden işverenlere, başvuru yapmaları durumunda 733 ile 5 bin 500 lira arasında destek ödemesi yapılacak. Bu destekten faydalanma süresi ise 6 ay ile 54 ay arasında bulunuyor.