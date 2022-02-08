Halkbank faizsiz kredi ile sizi işveren yapacak! Kendi işini kurmak isteyenlere 225 bin TL faizsiz kredi müjdesi

Verilen kredilerin bir çoğu KOSGEB destekli sıfır faizli olarak kullanıma açılırken birtakım kredi paketlerinde ise 6 ay ertelemeli, ilk 1 yıl faiz ödemesiz yalnızca ana para ödemeli, düşük faizli gibi değişik ödeme seçenekleri ve avantajlarda sunuldu. Düzenlenen kredi paketleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.
HALKBANK KADIN GİRİŞİMCİLERE SIFIR FAİZLİ ESNAF KREDİSİ MÜJDESİ 2022 BAŞVURU EKRANI
Kadınlara iş hayatında pozitif destek gerçekleştiren Halkbankası sıfır faizli esnaf kredisi ile bayan girişimcilere 225 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Hayata geçirilen kredi paketinden KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış vatandaşlar 100 bin liraya kadar, en az 1 senelik ustalık belgesi olan ve alakalı meslek kolunda son 1 sene içerisinde işletme kuran girişimcilere 225 bin lira olmak üzere sıfır faizli esnaf kredisi verilmektedir.
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HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ 2022 BAŞVURU PAKETLERİ
Kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği sağlanırken başka girişimci paketleri ile 6 ay ertelemeli ve düşük faizli kredi desteği olanağı sunulmaktadır. Başlatılan kampanya kapsamında;