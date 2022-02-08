Elektrikte kademeli sisteme geçilirken esnaf ve çitçiler vergilerin düşmesini istedi! Elektrik faturasına vergi desteği geldi

Tüm dünyada enerji fiyatlarındaki artışlar son kullanıcıları etkilemeyi sürdürüyor. Türkiye'de de özellikle kış aylarının etkisiyle artan kullanım faturaları yükseltti. Meskenlerde faturalara getirilen kademeli tarife ile daha az kullanan vatandaşa daha az ödeme imkanı da getirildi. 150 kilovatsaat olan ilk kademe sınırı 210 kilovat saate çıkartıldı. Vatandaşların daha fazla ucuz elektrik kullanımı sağlandı. Kademeli tarifenin kendilerine de uygulanmasını isteyen esnaf, destek bekliyor.
'KDV YÜZDE 1'E İNSİN
Esnafın bu talebinin ardından çiftçiler de elektrik faturalarındaki vergilerin inmesini istedi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranı, maliyetlri artan çiftçilerimiz için yüzde 1'e indirilmeli. Aylık fatura düzenlenmesi de üreticilerimizi sıkıntıya sokuyor. Hasattan hasada, yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılması sağlanmalı" dedi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli" ifadesini kullandı.
Kış aylarıyla birlikte artan kullanım faturaları yükseltti. Hükümet, 150 olan ilk kademe sınırını 210'a çıkararak daha çok vatandaşın yararlanmasını sağladı.