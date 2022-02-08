Elektrikte kademeli sisteme geçilirken esnaf ve çitçiler vergilerin düşmesini istedi! Elektrik faturasına vergi desteği geldi





'KDV YÜZDE 1'E İNSİN

Esnafın bu talebinin ardından çiftçiler de elektrik faturalarındaki vergilerin inmesini istedi. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranı, maliyetlri artan çiftçilerimiz için yüzde 1'e indirilmeli. Aylık fatura düzenlenmesi de üreticilerimizi sıkıntıya sokuyor. Hasattan hasada, yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılması sağlanmalı" dedi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli" ifadesini kullandı.

Kış aylarıyla birlikte artan kullanım faturaları yükseltti. Hükümet, 150 olan ilk kademe sınırını 210'a çıkararak daha çok vatandaşın yararlanmasını sağladı.

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