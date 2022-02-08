Devletten her çalışana 1025 TL'lik yardım! İşsizi alana ise 5.500 liraya kadar para verilecek

Sosyal yardım alan vatandaşları istihdam eden işletmelere bir sene süre ile prim desteği veriliyor. Geçen sene 733.39 lira olan destek tutarı bu sene bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek amacıyla son bir sene içerisinde nakdi derli toplu sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir vatandaşın bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içerisindeki vatandaş başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu sene amacıyla 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.