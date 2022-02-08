Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. Peki, Benzine zam mı geldi? 8- 9 Şubat benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 71 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.