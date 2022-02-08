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    • Ekonomi
    • 08.02.2022 19:32
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    • 08.02.2022 19:57
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    Benzine zam mı geldi? 8 - 9 Şubat benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Benzine zam mı geldi? EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyuruldu. Peki, Benzine zam mı geldi? 8- 9 Şubat benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    takvim.com.tr
    Benzine zam mı geldi? 8- 9 Şubat benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. Peki, Benzine zam mı geldi? 8- 9 Şubat benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...

    BENZİNE ZAM MI GELDİ?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 71 kuruş zam yapıldı.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        EPGİS'den yapılan açıklamada "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

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        Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.
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