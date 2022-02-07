Konutta güçlendirme talebi yüzde 50 arttı

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirme kredisine devlet desteğinin 2 kat artırılmasının sevinçle karşılandığını belirterek, "(Bu karar) İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1.7 milyon konutu ilgilendiriyor" dedi. Son 2 yılda yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirten Türkkan, "Depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı" dedi.