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    Konutta güçlendirme talebi yüzde 50 arttı

    Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirme kredisine devlet desteğinin 2 kat artırılmasının sevinçle karşılandığını belirterek, "(Bu karar) İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1.7 milyon konutu ilgilendiriyor" dedi.

    Konutta güçlendirme talebi yüzde 50 arttı

    Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirme kredisine devlet desteğinin 2 kat artırılmasının sevinçle karşılandığını belirterek, "(Bu karar) İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1.7 milyon konutu ilgilendiriyor" dedi. Son 2 yılda yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirten Türkkan, "Depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı" dedi.

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