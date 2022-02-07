İcra takibi mesajıyla vurgun

Çeşitli yöntemlerle binlerce kişiyi tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, şimdi de 'hukuk bürosu' adı altında gönderilen SMS'lerde 'icra takibi' yalanıyla dolandırıcılık yapıyor.
Avukat Kadir Köstekçi, 'Borcu zamanında ödemezseniz, icra takibi başlatacağız' mesajı gönderen dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. "Örneğin; '18 bin TL'lik alacağımız söz konusu, 4 bin 900 TL öderseniz dosyayı kapatırız, aksi takdirde icra takibi başlatacağız' gibi ifadelerle kandırıyorlar" diyen Köstekçi, böyle mesajla karşılaşıldığında avukata ya da baroya gidilerek, bilgi alınmasının doğru olacağını belirtti.
Dolandırıcıların SMS gönderdiği Elmas İçyer Çiriş de yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Birçok alışverişimi internet üzerinden yapıyorum. SMS geldiğince araştırınca gerçek ortaya çıktı. İsmi geçen avukatla görüşmek istediğimi söyledim, görüştürmediler. 'Evrak göndermezseniz ödeme yapmayacağım' dedim. 'Siz ödemeyi yapın. Zaten haklı konumdasınız. Sonrasında dava açabilir, ödemenizi geri alabilirsiniz' dediler."
Avukat Kadir Köstekçi, 'Borcu zamanında ödemezseniz, icra takibi başlatacağız' mesajı gönderen dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. "Örneğin; '18 bin TL'lik alacağımız söz konusu, 4 bin 900 TL öderseniz dosyayı kapatırız, aksi takdirde icra takibi başlatacağız' gibi ifadelerle kandırıyorlar" diyen Köstekçi, böyle mesajla karşılaşıldığında avukata ya da baroya gidilerek, bilgi alınmasının doğru olacağını belirtti.
Dolandırıcıların SMS gönderdiği Elmas İçyer Çiriş de yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Birçok alışverişimi internet üzerinden yapıyorum. SMS geldiğince araştırınca gerçek ortaya çıktı. İsmi geçen avukatla görüşmek istediğimi söyledim, görüştürmediler. 'Evrak göndermezseniz ödeme yapmayacağım' dedim. 'Siz ödemeyi yapın. Zaten haklı konumdasınız. Sonrasında dava açabilir, ödemenizi geri alabilirsiniz' dediler."