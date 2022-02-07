Desteklerde 2022 farkı! Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar oldu?

Yaşlılık ve engelli maaş ödemesi zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından hem engelli hem de yaşlılık maaşlarına da zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, farklarıyla birlikte hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Peki, Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları ne kadar oldu? 2022 65 yaş aylığı kaç TL? İşte detaylar!