Bilgi geldi! TC kimlik numarasıyla giriş yaparak başvurana para verilecek: Hemen hesaplara para geçecek! 1.750 TL ve 2.500 TL...

Garanti emekli promosyon, Garanti BBVA emekli müşterilerine özel 2.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca her bir emekli tanıdığını getirenlere ise ek 250 TL nakit ödül fırsatı da sunulacak. Emeklilerin maaş aralığına göre sunulan promosyon oranları vatandaşların maaş taşıma taahhütlerinin ardından hesaplara ek şart olmadan yatırılacak. 28 Şubat 2022'ye kadar Garanti emekli promosyonlarından yararlanmak için başvuruların yapılması gerekmektedir. 1.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 1.650 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşlarında ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Akbank Emekli Promosyonu
Akbank SGK emeklilerine özel promosyon oranları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile emeklilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Akbank emekli promosyonu olarak maaşını 3 yıllığına bankaya taşımayı taahhüt edenlere özel 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca maaşları yatmadan iki gün önce %0 faiz oranları ile para çekme fırsatından da yararlanabilecekler. Emekli maaş tutarlarına göre promosyon ödemeleri yapılacaktır.
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1.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 1.750 TL, 1.500 – 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşlarında ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.