Bilgi geldi! TC kimlik numarasıyla giriş yaparak başvurana para verilecek: Hemen hesaplara para geçecek! 1.750 TL ve 2.500 TL...

Garanti emekli promosyon, Garanti BBVA emekli müşterilerine özel 2.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca her bir emekli tanıdığını getirenlere ise ek 250 TL nakit ödül fırsatı da sunulacak. Emeklilerin maaş aralığına göre sunulan promosyon oranları vatandaşların maaş taşıma taahhütlerinin ardından hesaplara ek şart olmadan yatırılacak. 28 Şubat 2022'ye kadar Garanti emekli promosyonlarından yararlanmak için başvuruların yapılması gerekmektedir. 1.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 1.650 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşlarında ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.