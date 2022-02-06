Altın fiyatı ters köşe yaptı! 1 hafta içinde altın alanın! Tarih açıklandı! 60-80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın anlık kaç TL anlık?

Peş peşe açıklama yapıldı. Altın fiyatlarında her şey tepetaklak oldu. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1809 dolar seviyesini; en düşük ise 1802 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında düşüşle 1804 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 785 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içersinde en yüksek 791,06 lira seviyesini, en düşük ise 780,61 lira seviyesini gördü.
5 Şubat Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar doğrultusundan merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 790,70 liradan, çeyrek altın ise 1.289,20 liradan işlem görüyor.
ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜ ORAYA DİKTİ
Altın fiyatındaki ana belirleyici nedenler ABD'den gelecek ekonomik veriler, Rusya – Ukrayna arasındaki stres ve küresel enflasyon oranlarının seyri olmaya devam edecek. Normal şartlar altında şayet Rusya – Ukrayna gerilimi olmasaydı ABD dolar dizininin yükselerek şu anda olduğu 96 seviyelerinin karşısında ons altın fiyatının 1788 dolar seviyelerinde olmasını beklerdik. Dolayısıyla şu anda oran olarak kuvvetli ekonomik bilgiler karşısında daha dayanaklı ve halen alıcılı olan bir ons altın görüyoruz. Bu hal da bize işaret ediyor ki piyasalar bilhassa ABD doğrultusundan gelen kuvvetli bilgiler karşısında halen jeopolitik konular ile ilgili tedirgin ve enflasyondaki düşüşlerin gerçekleşmesi ile ilgili şüpheci.