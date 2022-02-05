Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.02.2022 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 13:53
    ABONE OL

    Motorin ve benzin zam var mı? 5-6 Şubat benzin motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Petrol Ofisi, Shell, BP...

    5-6 Şubat 2022 akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından son günlerde merakla araştırılıyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, motorin ve benzin zam var mı? 5-6 Şubat benzin motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin ve motorin fiyatları son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri Şubat ayının gelmesiyle birlikte fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair son gelişmeleri takip ediyor. Peki, motorin ve benzin zam var mı? 5-6 Şubat benzin motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin ve motorin litre fiyatına zam yapılacağına dair açıklama gelmedi.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93 DOLARI AŞTI

        Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kar fırtınası etkisini sürdürürken ülkede arz tedarikinin sekteye uğrayabileceği endişeleriyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93 doları aştı.

        Dün günü 91,11 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, saat 18.36 itibarıyla düne göre yüzde 2,27 artışla 93,18 dolara ulaştı.

        Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93,17 dolara kadar yükseldi.

        Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberlerle ABD'deki fırtınanın arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları yükseltti.

        ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın ilerleyen günlerde yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getireceği uyarısında bulundu.

        Küresel piyasalarda arzın salgın sonrası toparlanan talebin gerisinde kalması, Libya ve Nijerya gibi ülkelerde yaşanan arz aksaklıkları nedeniyle piyasaların daha da daralması fiyatlardaki yükselişi tetikliyor.

        Dün, Nijerya kıyılarında günlük yaklaşık 22 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip tankerde patlama meydana gelmesi ve Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun kötü hava koşulları nedeniyle Brega, Zueitina, Ras Lanuf, Zawiya, Mellitah ve Sidra limanlarından ihracatı durdurduğuna ilişkin açıklaması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunun üretim artışını sabit tutması da fiyatların yükselişini pekiştirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        F.Bahçe’nin borcu açıklandı
        Haberler Ekonomi Motorin ve benzin zam var mı? 5-6 Şubat benzin motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Petrol Ofisi, Shell, BP...
            SON DAKİKA