Her şey sarpa sardı! 2 hafta içinde altın alanın! Tarih açıklandı! 80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ne kadar? Çeyrek altın kaç TL anlık?

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik gelişmelerle fazlası kez değişiyor. Ons altın fiyatları geride bıraktığımız çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girerken; Rusya – Ukrayna gerilimiyle eş güdümlü ortaya gelen itimat edilir liman algısıyla desteklendi. Yatırımcısının gözü, yarın açıklanacak olan Ocak ayı ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarında olacak. Bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası üzerinde belirleyici olacağından kritik... Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın ne kadar?
5 Şubat Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar doğrultusundan merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 790,70 liradan, çeyrek altın ise 1.289,20 liradan işlem görüyor.
ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜ ORAYA DİKTİ
Altın fiyatındaki ana belirleyici nedenler ABD'den gelecek ekonomik veriler, Rusya – Ukrayna arasındaki stres ve küresel enflasyon oranlarının seyri olmaya devam edecek. Normal şartlar altında şayet Rusya – Ukrayna gerilimi olmasaydı ABD dolar dizininin yükselerek şu anda olduğu 96 seviyelerinin karşısında ons altın fiyatının 1788 dolar seviyelerinde olmasını beklerdik. Dolayısıyla şu anda oran olarak kuvvetli ekonomik bilgiler karşısında daha dayanaklı ve halen alıcılı olan bir ons altın görüyoruz. Bu hal da bize işaret ediyor ki piyasalar bilhassa ABD doğrultusundan gelen kuvvetli bilgiler karşısında halen jeopolitik konular ile ilgili tedirgin ve enflasyondaki düşüşlerin gerçekleşmesi ile ilgili şüpheci.