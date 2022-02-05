Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Elektrik faturalarında alt kademe 210 kilovata çıktı! Kademeyi 210'da tutma yöntemi

    Elektrik faturalarında alt kademede sınır 150'den 210 kilovata çıktı. Evde kullandığınız aletler doğru yöntemlerle tasarruf yapmanızı sağlayabilir. Peki hangi aletler ne kadar harcıyor? İşte detaylar...

    Kademeyi 210’da tutma yöntemi
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Yeni yılla birlikte elektrikte kademeli sisteme geçildi. Ocak ayında ilk kademe 150 kolavatsaat olarak belirlenirken Şubat'la birlikte rakam 210 kilovatsaate çıkartılarak düşük tutardan daha fazla elektrik kullanma imkanı getirildi.

    Bu miktarın üzerinde ise daha yüksek tarife uygulanacak.

    Encazip.com'un derlediği verilere göre, örneğin, Buzdolabı her gün 24 saat, çamaşır makinesi haftada 5 kez, bulaşık makinası ayda 5 kez, ütü haftada iki saat, elektrikli süpürge haftada iki saat çalıştırıldığında plazma TV her gün altı saat ve enerji tasarruflu dört ampul her gün beş saat açık bırakıldığında, telefon her gün dört saat şarj edildiğinde ayda 207 kWh elektrik tüketilmiş olunuyor ve düşük kademeye göre fiyatlandırma yapılıyor. Ancak bu cihazların her birinin kullanımı birer saat artırılırsa dahi yüksek kademeye geçiliyor.

        ÜST KULLANIMA DİKKAT
        Temel elektrikli aletlerin haricinde kullanılan her bir cihaz faturaya ekstra bir yük oluyor. Elektrikli pişirme makineleri, mikrodalga fırın gibi ekstra cihazların yanı sıra günde bir saat fazladan yapılan ütü dahi faturayı kabartmaya yetiyor.

        Kurutma makinesi ayda 5 defa, mikrodalga haftada bir saat, mikser haftada bir saat; elektrikli ocak günde birer saat, klima günde üç saat ve dizüstü bilgisayar her gün dört saat çalıştırıldığında 210 kilovatsaatlik limit aşılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fuat Oktay’dan A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi Elektrik faturalarında alt kademe 210 kilovata çıktı! Kademeyi 210'da tutma yöntemi
            SON DAKİKA