Elektrik faturalarında alt kademe 210 kilovata çıktı! Kademeyi 210'da tutma yöntemi

Encazip.com'un derlediği verilere göre, örneğin, Buzdolabı her gün 24 saat, çamaşır makinesi haftada 5 kez, bulaşık makinası ayda 5 kez, ütü haftada iki saat, elektrikli süpürge haftada iki saat çalıştırıldığında plazma TV her gün altı saat ve enerji tasarruflu dört ampul her gün beş saat açık bırakıldığında, telefon her gün dört saat şarj edildiğinde ayda 207 kWh elektrik tüketilmiş olunuyor ve düşük kademeye göre fiyatlandırma yapılıyor. Ancak bu cihazların her birinin kullanımı birer saat artırılırsa dahi yüksek kademeye geçiliyor.