Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.02.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 10:25
    ABONE OL

    Can simidi oldu! Aylık 6000 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çıkmadan çalışın!

    Peş peşe açıklandı. Evden çalışarak aylık 6.000 gelir elde edebilirsiniz. Bu anlamda emekli, ev hanımı ve öğrenciler araştırmalara başladı bile. Kış aylarının gelmesi ile eş güdümlü havalar daha da soğudu. Bu dönemde kişilerin evde geçirecekleri süre çok daha arttı. Evde geçirilecek olan zamanı ek işle değerlendirmek isteyenler amacıyla ise firmaların sunmuş olduğu birtakım alternatifler mevcut. Evinde çalışarak para kazanmak isteyenler amacıyla sağlanan iş olanakları belli başlı sektörlerde olur. Birbirinden bağımsız olan bu sektörlerde ise aylık bir maaş kadar ücret kazanmak mümkün.

    takvim.com.tr
    Aylık 6000 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir!

    Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda evde yapılacak işler oldukça merak ediliyor. Evde uygulanabilecek işlerden biri de paketleme işleri. Yine firmalar paketleme işleri amacıyla evde çalışabilecek personeller arıyorlar. Paketleme işi evde kına paketleme, nikah şekeri paketleme, boncuk paketleme gibi detaylı iş kollarından olur. Paketleme işinde belli bir oran ürün evde çalışacak personele gönderilir sonrasında belli sürede işin tamamlanması istenir.

    EVDE MANDAL İŞİ

    Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok gereksinim duyulan maddelerden bir tanesidir. Hem de mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, yalnızca 2 parça durumunda olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile basit bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz yalın işler amacıyla parça başına ödemeler alabilmek mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa şayet iletişime geçerek size makul bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.

    REKLAM İZLEME İŞİ

    Eğer vaktinizin büyük kısmını internette geçiriyorsanız çevrimiçi bir şekilde para kazanmanız mümkün. Bunun en basit yollarından birisi de reklam izleme işidir. İnternette çoğu firma reklam izleme başına ücretler ödemektedir. İntertten ufak bir tetkik yaparak reklam izleme işi veren firmalara yalınçe ulaşabilirsiniz.

        EVDE ANKET DOLDURMA İŞİ

        Son dönemde olabildiğince rağbet gören işlerden bir tanesi de anket doldurma işidir. Sonuçta her firma kullanıcıların, ürünleri üzerindeki yorumlarını ve geri dönüşlerini merak etmektedir. Bundan ötürü da detaylı anket siteleri üzerinden değişik sektörlerdeki ürünleri amacıyla anketler doldurtmaktadır. Hemen sizlerde bir anket doldurma sitesine üye olarak anket başına ücret alarak ya da değişik bir ödeme tekniği ile anında para kazanmaya başlayabilirsiniz.

        TAKI TASARIMI İLE PARA KAZANMA

        Eve kapanılan dönemlerde insanlar uğraşacak bir şey bulamadığı amacıyla canlarının sıkıldığı dile getirmektedir. Lakin bu boş günlerde takı, kolye, bileklik tasarımları yaparak bu boş vakitleri paraya dönüştürmek mümkün. Eğer takı tasarımı konusu ile ilgili yeteneğiniz yoksa internet üzerindeki çoğu eğitici videoyu izleyerek bir şeyler öğrenebilirsiniz.

        EVDE KALEM PAKETLEME İŞİ NASIL YAPILIR?

        Evde kalem paketleme işi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli firmaların ilanlarına ya da internette bu firmaların vermiş bulunduğu ilanlara müracaat yapabilirsiniz. Kalem paketleme işleminde kalemler parçalar durumunda gönderilir ve dizden bunları birleştirmeniz istenir. Sizi ziyaret eden görevli bu hususta çeşitli anlatımı yapacaktır.

            EVDE KALEM PAKETLEYEREK NE KADAR KAZANIRIM?

            Evde kalem paketleme işi olabildiğince basittir. Bu işten elde edeceğiniz kazanç kaç kutu paketlediğinize göre değişmektedir. Mesela firmalar 100 kutu paketlemesi amacıyla 50 TL ücret belirlemiştir. Siz 200 ve daha çok kutu kalem paketlediğinizde 100 TL ve üstünde kazanç elde edebilirsiniz. Bu da sadece bu işten günlük 100, haftalık 700 ve aylık aşağı yukarı 3000 TL kazanmanızın önünü açacaktır.

            Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

            AMAN DİKKAT EDİN!

            Evde çalışacaklar bilhassa iş ilanlarına çok ilgi etmeliler. Bu kapsamda bilhassa sosyal medyadan ilan edilen duyurulara karşı daha ilgili olunması gerek. Para talep edilen, daha eskiden para gönderilmesi gerektiği belirti edilen iş ilanlarına temkinli davranılmalı. İşler güvenilir, dayanıklı firmalarda alınmalı ve iş alınmadan evvel firma kesinlikle araştırılmalı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme itti
            Haberler Ekonomi Can simidi oldu! Aylık 6000 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çıkmadan çalışın!
                SON DAKİKA