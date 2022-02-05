Can simidi oldu! Aylık 6000 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çıkmadan çalışın!

Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda evde yapılacak işler oldukça merak ediliyor. Evde uygulanabilecek işlerden biri de paketleme işleri. Yine firmalar paketleme işleri amacıyla evde çalışabilecek personeller arıyorlar. Paketleme işi evde kına paketleme, nikah şekeri paketleme, boncuk paketleme gibi detaylı iş kollarından olur. Paketleme işinde belli bir oran ürün evde çalışacak personele gönderilir sonrasında belli sürede işin tamamlanması istenir.
EVDE MANDAL İŞİ
Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok gereksinim duyulan maddelerden bir tanesidir. Hem de mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, yalnızca 2 parça durumunda olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile basit bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz yalın işler amacıyla parça başına ödemeler alabilmek mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa şayet iletişime geçerek size makul bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.
REKLAM İZLEME İŞİ
Eğer vaktinizin büyük kısmını internette geçiriyorsanız çevrimiçi bir şekilde para kazanmanız mümkün. Bunun en basit yollarından birisi de reklam izleme işidir. İnternette çoğu firma reklam izleme başına ücretler ödemektedir. İntertten ufak bir tetkik yaparak reklam izleme işi veren firmalara yalınçe ulaşabilirsiniz.