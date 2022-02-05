Can simidi oldu! Aylık 6000 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evden çıkmadan çalışın!

EVDE MANDAL İŞİ

Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok gereksinim duyulan maddelerden bir tanesidir. Hem de mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, yalnızca 2 parça durumunda olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile basit bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz yalın işler amacıyla parça başına ödemeler alabilmek mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa şayet iletişime geçerek size makul bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.