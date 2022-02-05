Anında alma imkanı var! PTT yada ATM ve iBan hesabına yatacak! Binlerce TL alabilirsiniz

Devlet doğrultusundan verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar kesinlikle mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle ya da direk olarak vatandaşlara destek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum sonrasında parasal yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet doğrultusundan oluşturulan bir ödemedir.