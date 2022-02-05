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    • Ekonomi
    • 05.02.2022 09:04
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    • 05.02.2022 09:04
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    Altın fiyatları patlamaya geçti! Tarih verildi! Uzmandan öyle bir uyarı geldi ki... 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

    Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle çoğu kez değişiyor. Ons altın fiyatları geçen çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üstünde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girerken; Rusya – Ukrayna gerilimiyle birlikte meydana gelen güvenilir liman algısıyla desteklendi. Yatırımcısının gözü, yarın açıklanacak olan Ocak ayı ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarında olacak. Bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası üstünde belirleyici olacağından kritik... Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın ne kadar?

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları patlamaya geçti! Tarih verildi! Uzmandan öyle bir uyarı geldi ki...

    Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar civarında bulunuyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1809 dolar civarını; en düşük ise 1802 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında düşüşle 1804 dolardan prosedür gördü. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 785 lira civarında hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 791,06 lira civarını, en düşük ise 780,61 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 14:55 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 787,49 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1289 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 301 liradan işlem görüyor.


    ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜ ORAYA DİKTİ

    Altın fiyatındaki ana belirleyici nedenler ABD'den gelecek ekonomik veriler, Rusya – Ukrayna arasındaki stres ve küresel enflasyon oranlarının seyri olmaya devam edecek. Normal şartlar altında şayet Rusya – Ukrayna gerilimi olmasaydı ABD dolar dizininin yükselerek şu anda olduğu 96 seviyelerinin karşısında ons altın fiyatının 1788 dolar seviyelerinde olmasını beklerdik. Dolayısıyla şu anda oran olarak kuvvetli ekonomik bilgiler karşısında daha dayanaklı ve halen alıcılı olan bir ons altın görüyoruz. Bu hal da bize işaret ediyor ki piyasalar bilhassa ABD doğrultusundan gelen kuvvetli bilgiler karşısında halen jeopolitik konular ile ilgili tedirgin ve enflasyondaki düşüşlerin gerçekleşmesi ile ilgili şüpheci.

    Gram altın doğrultusunda ise dolar/TL kurunda duruma devam eden sıkışma kapsamında 785TL seviyesindeki fiyat ile güne başladığımızı görüyoruz. Şubat ayındaki genel görünümde dolar/TL kurunun bu dar bant amacıyla da hareket edeceğini düşündüğüm amacıyla gram altında şu sıralarda 800TL üzeri kalıcılıklar biraz az ihtimal gibi görülüyor. Fakat gene de orta vadeli yatırımcılar amacıyla 800TL altındaki seviyelerin mayıs ayına kadar olan devreye kadar kazanç getirebilecek alım fırsat seviyeleri olduğunu düşünüyorum.

        ALTIN FİYATLARINDA AVRUPA ETKİSİ

        Avrupa Merkez Bankası siyaset faizinde beklentilerle paralel olarak rastgele bir farklılık yapmazken enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Karar ardından basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarıya yönlü olduğunu ve yetkililerin ortak bir kaygıya sahip olduklarını belirtti.

        Lagarde 2022 amacıyla faiz artırımı opsiyonunun bundan sonra masada olduğunu belirtirken, İngiltere Merkez Bankası da üst üste ikinci toplantıda da siyaset faizini artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

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        ONS ALTIN FİYATI

        Ons altın geride bıraktığımız haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Fed'in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan kıymetli metal, dolar rallisinin durmasından destek bularak haftaya yükselişle başlamıştı.

        Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, AMB'nin görece şahin açıklamalarına karşın cuma günü sabah saatlerinde 1.807 dolar civarında bulunuyor.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Gram altın Dolar/TL 'nin geride bıraktığımız hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına karşın küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL civarında bulunuyor.

            İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

            Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

            Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar oranına geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada çoğalan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı. Eğer altın enflasyon fiyatlamasına başlar ve bunun yanısıra jeopolitik risklerde artamaya devam ederse ons altın 2000 bin dolarların üstüne çıkabilir. Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira oranına kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim.

            ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

            Çeyrek altın alış fiyatı: 1.279,00 TL

            Çeyrek altın satış fiyatı: 1.305,00 TL


            ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

            Altın ONS alış fiyatı: 1.806,60 Dolar

            Altın ONS satış fiyatı: 1.805,13 Dolar

            CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

            Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 114,00 TL

            Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 202,00 TL

            22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

            22 ayar bilezik alış fiyatı: 718,23 TL

            22 ayar bilezik satış fiyatı: 725,71 TL

                YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

                Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 563,00 TL

                Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 612,00 TL

                22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

                22 ayar altın alış fiyatı: 714,95 TL

                22 ayar altın satış fiyatı: 740,12 TL

                18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

                18 ayar altın alış fiyatı: 575,20 TL

                18 ayar altın satış fiyatı: 575,32 TL

                KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

                Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 12 bin 602,13 TL

                Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 12 bin 805,03 TL

                KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

                Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 25 bin 510,50 TL

                Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 26 bin 011,10 TL

                Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

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                Haberler Ekonomi Altın fiyatları patlamaya geçti! Tarih verildi! Uzmandan öyle bir uyarı geldi ki... 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
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