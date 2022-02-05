ALTIN FİYATLARINDA AVRUPA ETKİSİ

Avrupa Merkez Bankası siyaset faizinde beklentilerle paralel olarak rastgele bir farklılık yapmazken enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Karar ardından basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarıya yönlü olduğunu ve yetkililerin ortak bir kaygıya sahip olduklarını belirtti.

Lagarde 2022 amacıyla faiz artırımı opsiyonunun bundan sonra masada olduğunu belirtirken, İngiltere Merkez Bankası da üst üste ikinci toplantıda da siyaset faizini artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

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