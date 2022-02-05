Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar civarında bulunuyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1809 dolar civarını; en düşük ise 1802 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında düşüşle 1804 dolardan prosedür gördü. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 785 lira civarında hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 791,06 lira civarını, en düşük ise 780,61 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 14:55 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 787,49 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1289 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 301 liradan işlem görüyor.
ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜ ORAYA DİKTİ
Altın fiyatındaki ana belirleyici nedenler ABD'den gelecek ekonomik veriler, Rusya – Ukrayna arasındaki stres ve küresel enflasyon oranlarının seyri olmaya devam edecek. Normal şartlar altında şayet Rusya – Ukrayna gerilimi olmasaydı ABD dolar dizininin yükselerek şu anda olduğu 96 seviyelerinin karşısında ons altın fiyatının 1788 dolar seviyelerinde olmasını beklerdik. Dolayısıyla şu anda oran olarak kuvvetli ekonomik bilgiler karşısında daha dayanaklı ve halen alıcılı olan bir ons altın görüyoruz. Bu hal da bize işaret ediyor ki piyasalar bilhassa ABD doğrultusundan gelen kuvvetli bilgiler karşısında halen jeopolitik konular ile ilgili tedirgin ve enflasyondaki düşüşlerin gerçekleşmesi ile ilgili şüpheci.
Gram altın doğrultusunda ise dolar/TL kurunda duruma devam eden sıkışma kapsamında 785TL seviyesindeki fiyat ile güne başladığımızı görüyoruz. Şubat ayındaki genel görünümde dolar/TL kurunun bu dar bant amacıyla da hareket edeceğini düşündüğüm amacıyla gram altında şu sıralarda 800TL üzeri kalıcılıklar biraz az ihtimal gibi görülüyor. Fakat gene de orta vadeli yatırımcılar amacıyla 800TL altındaki seviyelerin mayıs ayına kadar olan devreye kadar kazanç getirebilecek alım fırsat seviyeleri olduğunu düşünüyorum.