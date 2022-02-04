Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TL kaybetmeyecek mesajı

Türk Lirası'nın geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bundan sonra daha fazla bir değer kaybı beklemediklerini söyledi.

Nebati, "Benim atandığım zamanki döviz kuru ile bu yıl sonundaki döviz kuru arasında bir dengesizlik olmayacak" dedi. Ocaktaki enflasyonun bir süre daha seviyesini koruyacağını belirten Nebati, "Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek. Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz" dedi. Nebati, geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin yüzde 10 ila 11 arasında olmasının beklendiğine işaret ederek, "Ekonominin 2022'deki genişlemesinin yüzde 5 olması öngörülüyor" ifadesini kullandı. Aralık ayında kur korumalı TL mevduat hesabı ürününün açıklanmasından önce Merkez Bankası'nın doğrudan veya dolaylı müdahalelrinin gerçekleştiğini anımsatan Nebati, "İhtiyaç olduğunda her türlü enstrümanı kullanabiliyorsunuz. Merkez Bankası ve Hazine sadece seyirci değil" dedi.