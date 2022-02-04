4 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Arama motorları üzerinden binlerce kişinin araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yapılan bu ödeme dar gelirli aileleri sevindiriyor. 2022 yılıyla birlikte miktarı da artan evde bakım maaşı Şubat ayı için hesaplara yattı mı?
4 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının Şubay ayı ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.