4 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Arama motorları üzerinden binlerce kişinin araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yapılan bu ödeme dar gelirli aileleri sevindiriyor. 2022 yılıyla birlikte miktarı da artan evde bakım maaşı Şubat ayı için hesaplara yattı mı?