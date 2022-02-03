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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 07:25
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    • 03.02.2022 07:25
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    Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kiralara yüzde kaç zam geldi? 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu? Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin açıklanması ile belirlenen enflasyon rakamları doğrultusunda her ay güncellemenin yapıldığı kira artış oranı ne kadar? Kiralara yüzde kaç zam geldi? 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu?

    Her ay merakla araştırılan konular arasında kira artış oranı yer alıyor. Kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak belirleniyor ve Şubat ayı için sorgulamalar hız kazandı. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri belli oldu mu? Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kiralara yüzde kaç zam geldi? İşte 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama

    ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

    2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

    TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

    2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

    Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

        OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

        ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Mevcut kira bedeli: 1000 TL

        Zam oranı: 15,78 %16,42

        Zam bedeli: 164,2 TL

        Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kiralara yüzde kaç zam geldi? 2022 Şubat TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama!
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