Son dakika: LPG'ye zam mı geldi? LPG zammı ne zaman? 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları (Benzin, Motorin, LPG)

Araç sahipleri dikkat! Tüm sürüleri ilgilendiriyor... Son dakika açıklama sonrası 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları hızlıca araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Benzin, Motorin, LPG fiyatlarını merak ediyor. Peki LPG'ye zam mı geldi? LPG zammı ne zaman? İşte son dakika gelişmelerin detayları...