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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 09:18
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    • 03.02.2022 09:18
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    Piyasalarda gözler enflasyon verilerinde! TÜİK Ocak 2022 enflasyonu ne kadar oldu?

    Son dakika haberi... Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanacak Ocak 2022 dönemi enflasyonunun yüzde 10 civarında olması bekleniyor.

    Piyasalarda gözler enflasyon verilerinde

    Piyasaların gözü bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

    AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı ankete göre, ocak ayı için ortalama beklenti yüzde 10,09 oldu.

    Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

    YILLIK ENFLASYON YÜZDE 48'İ AŞABİLİR
    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

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    Haberler Ekonomi Piyasalarda gözler enflasyon verilerinde! TÜİK Ocak 2022 enflasyonu ne kadar oldu?
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