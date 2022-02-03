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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 14:39
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    • 03.02.2022 14:40
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    En düşük maaşa ek ödeme müjdesi geldi! 3.000, 2.750, 2.500 TL'ye kadar nakit para desteği hesaplara yatıyor!

    Bankaların emeklilere özel maaşa ek ödemeleri devam ediyor. Kefilsiz, geri ödemesiz ve ek koşulsuz olarak 3.000 TL’ye kadar verilen ek nakit desteği, sadece emekli maaşını taşıma şartı ile sunuluyor. Emeklilere yapılan yeni zamlar sonrasında artan bankaların emekli promosyon oranları, maaşını ilgili bankalara taşıyanlara cazip seçenekler sunuyor. Maaş taşıma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar emekli maaşına ek nakit desteği alabileceği gibi birçok bankacılık ürün ve hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…

    takvim.com.tr
    3.000, 2.750, 2.500 TL’ye kadar nakit para desteği hesaplara yatıyor!

    En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Emekli promosyon oranlarında 2022 yılı itibariyle en yüksek oranlar görülmeye başladı. Bankaların promosyon açıklamalarını takip etmeye başlayan milyonlarca emekli, maaşına ek nakit desteğinden yararlanarak yeni yılda nakit ihtiyacına az da olsa çözüm üretmek istiyor. Emekli maaşına göre farklı oranlarda yapılan ödemeler kapsamında 3 bin TL'den 750 TL'ye kadar birçok farklı seçenek bankalar tarafından sunulmaya devam ediyor.

    Emekli maaşını SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında promosyon veren bankalara taşıyanlara özel sunulan bu fırsatlar, düşük emekli maaşı alanların neredeyse bir maaş yakın ek ikramiyeden yararlanmasını sağlıyor. Emekli promosyonu en yüksek veren banka ve oranları ise şöyle:

    • Şekerbank Emekli Promosyonu: 3.000 TL
    • Yapı Kredi Emekli Promosyonu: 2.750 TL
    • TEB Emekli Promosyonu: 2.750 TL

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        • Akbank Emekli Promosyonu: 2.500 TL
        • ING Bank Emekli Promosyonu: 2500 TL
        • Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: 750 TL

        • QNB Finansbank Emekli Promosyonu: 2.200 TL
        • Halkbank Emekli Promosyonu: 750 TL
        • Garanti BBVA Emekli Promosyonu: 2.500 TL

        • Denizbank Emekli Promosyonu: 1.750 TL
        • Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu: 2.000 TL
        • Vakıfbank Emekli Promosyonu: 750 TL

            Emekli Promosyonu Ne Zaman Ödenecek?

            SGK emeklilerinin tümüne her 3 yılda bir maaşlarını taşımaları halinde emekli promosyonu veriliyor. Üç yıllığına maaşını ilgili bankalardan alma sözünü verenlere özel sağlanan nakit desteği, bankalara göre belirlene farklı zamanlarda ödenmektedir.

            Örneğin Türkiye İş Bankası tarafından 2.000 TL'ye varan emekli promosyonu almak isteyenler, başvurularından itibaren 3 iş günü içinde, yeni maaş alacak kişiler ise ilk maaş ödemelerinin ardından 3 iş gününde ödemelerini alabilmektedir. Bankaların emekliler ile yapılan anlaşmalarına göre bu süreler ve şartlar değişiklik göstermektedir.

            3.000 TL Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

            2022 yılında en yüksek emekli promosyonu oranına sahip banka 3.000 TL nakit promosyon vererek emeklinin yanında olmaya devam ediyor. Şekerbank tarafından sunulan emekliye 3 bin lira ek ödeme kapsamında, emekli maaşını taşıyanlar anında nakit desteğinden yararlanabilecek.

                Emekli maaşı oranlarına göre 1.500 TL'den 3.000 TL'ye kadar değişen oranlarla promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir. 2.500 TL ve üzeri maaş alan tüm emeklilere 3.000 TL ödeme yapılıyor.
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                Haberler Ekonomi En düşük maaşa ek ödeme müjdesi geldi! 3.000, 2.750, 2.500 TL'ye kadar nakit para desteği hesaplara yatıyor!
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