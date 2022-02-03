En düşük maaşa ek ödeme müjdesi geldi! 3.000, 2.750, 2.500 TL'ye kadar nakit para desteği hesaplara yatıyor!

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Emekli promosyon oranlarında 2022 yılı itibariyle en yüksek oranlar görülmeye başladı. Bankaların promosyon açıklamalarını takip etmeye başlayan milyonlarca emekli, maaşına ek nakit desteğinden yararlanarak yeni yılda nakit ihtiyacına az da olsa çözüm üretmek istiyor. Emekli maaşına göre farklı oranlarda yapılan ödemeler kapsamında 3 bin TL'den 750 TL'ye kadar birçok farklı seçenek bankalar tarafından sunulmaya devam ediyor.